Ile kosztuje podróż do Azerbejdżanu?

Planujesz podróż do Azerbejdżanu? Jak sprawdził Jakub Porada, za bilet lotniczy z Warszawy do Baku, z przesiadką w Rydze, trzeba zapłacić 820 złotych. Nocleg na miejscu kosztuje od 15 do 518 złotych za dobę. Zorganizowana 15-dniowa wycieczka to zaś wydatek rzędu ponad 6,2 tysiąca złotych. Klasyczny obiad, w którego skład wchodzi lula kebab, ryż, sałatka i ayran kosztuje około 18 złotych. Materiał z cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

Program "Pokaż nam świat" oglądaj w weekendy w TVN24 BiS.