Ile kosztuje podróż do Australii?

Australia to piękny kraj, ale z racji odległości i związanych z tym kosztów wciąż niezbyt popularny wśród polskich turystów. Bilet z Warszawy do Melbourne w obie strony i z dwiema przesiadkami można znaleźć za ok. 3,2 tysiąca złotych. Z kolei 18-dniowa wycieczka z biurem podróży do Australii i Nowej Zelandii to koszt około 20,5 tysiąca złotych. Nocleg w Perth można znaleźć już od 56 złotych. Za stek z kangura w restauracji zapłacimy około 75 złotych, a za klasycznego burgera z frytkami - około 45 złotych. O szczegółach, w programie "Pokaż nam świat", opowiadał Jakub Porada.

