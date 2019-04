Hanami w Japonii. "Bardzo przyciąga turystów"

Hanami, czyli podziwianie kwitnących kwiatów wiśni, to dla Japończyków jedno z najważniejszych świąt w roku. - Bardzo przyciąga turystów. Każdy, kto jedzie do Japonii, chce zobaczyć te kwitnące wiśnie. To w końcu kraj kwitnącej wiśni - wyjaśnia w programie "Pokaż nam świat" Ania Dużyńska-Pucha, którą wraz z mężem Marcinem oraz 4,5-letnim synem Stasiem i roczną córeczką Helenką gościł Jakub Porada.

