Gdzie znajduje się najlepsze miejsce do wędkowania? "Źródło: tvn24bis"

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wędkowanie można połączyć z podróżowaniem. Według członka grupy ekspedycyjnej "Crazy Fishermen'' Kamila Walickiego "najfajniejszym" miejscem do łowienia ryb jest duńska wyspa Bornholm. - Łowimy w marcu, grudniu, styczniu kiedy woda w Bałtyku jest bardzo zimna. Trzeba do niej wejść, czasami i po same pachy, żeby złowić rybę troć - opowiadał Jakubowi Poradzie w programie "Pokaż nam świat".

