Egipt na własną rękę. Ile kosztują bilety lotnicze i nocleg?

Około 1250 złotych - to koszt zorganizowanej, siedmiodniowej wycieczki do Egiptu. Gdyby ktoś chciał jednak organizować wyjazd na własną rękę, to za bilety lotnicze z Warszawy do Kairu musi zapłacić około 1050 złotych. Ceny noclegu na miejscu wahają się od 19 złotych w Dahab do 446 złotych w Kairze. Bilet komunikacji miejskiej kosztuje około 80 groszy. Feteer, czyli egipska pizza to koszt około 16 złotych, a chałwy w batoniku - 20 groszy. O szczegółach, w programie "Pokaż nam świat" opowiadał Jakub Porada.

