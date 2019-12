Droga świętego Jakuba. "Trasa uczy, jak niewiele nam potrzeba w życiu"

Ponad 770 kilometrów w niecały miesiąc. Taki dystans piechotą pokonali Grzegorz Kapla, autor książek i bloga "Kapla w drodze" i jego córka, tancerka Ola Kapla, którzy dotarli do Santiago de Compostela. - To dobra duchowa lekcja, ona polega na tym, jak niewiele trzeba do szczęścia człowiekowi - wskazał Grzegorz Kapla. - Trasa uczy, jak niewiele nam potrzeba w życiu. Cieszy nas, że możemy wziąć prysznic, że możemy zjeść kanapkę. Jest to magiczna sprawa - wtórowała Ola Kapla.

