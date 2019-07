Czarnogóra pod żaglami. "Tego się nie da opisać"

Niesamowite widoki, góry i morze w bezpośredniej bliskości. Tego się nie da opisać i nawet ciężko objąć kadrem - zachwalała Czarnogórę kapitan Edyta Kos-Jakubczak, żeglarka. Jednym z najbardziej urokliwych miejsc, które warto odwiedzić, jest Kotor. - To piękne miasto, nad którym góruje twierdza. Jest tam bez liku kotów, one są tam wszędzie - opowiadał Adam Jakubczak. - Płynąc wzdłuż wybrzeża Czarnogóry, tak naprawdę co pół dnia mamy kolejny port, to też daje świetną turystykę wodną, która jest tam wbrew pozorom dość tania, a doskonale przygotowana - dodał gość programu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

