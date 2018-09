Ceny biletów lotniczych, noclegu i jedzenia. Ile kosztuje podróż na Lazurowe Wybrzeże?

Odtwórz: Ile kosztuje wycieczka do Prowansji? Wszystko, co musisz wiedzieć

Planujesz podróż do Francji? Bilety lotnicze z Wrocławia do Paryża, w dwie strony, można kupić już za 84 złote. Nocleg na miejscu kosztuje od 153 do nawet 1775 złotych za dobę. Podróż pociągiem TGV z Paryża do Nicei to z kolei wydatek rzędu około 281 złotych. Tymczasem za zorganizowaną, 7-dniową wycieczkę objazdową "Lazurowe Wybrzeże" trzeba zapłacić 1418 złotych. Jak wskazuje Jakub Porada, gdyby ktoś miał dość francuskiej kuchni i chciał zjeść kebaba, to musi liczyć się z wydatkiem rzędu 21 złotych. Materiał z cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

Program "Pokaż nam świat" oglądaj w weekendy w TVN24 BiS.