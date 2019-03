Balonem po Kapadocji. "Warto to zrobić z wyprzedzeniem"

Kapadocja to jedno z najpiękniejszych miejsc do lotów balonem - podkreśliła Monika Kupryjaniuk, podróżniczka. Jak wskazała, za taką atrakcję trzeba zapłacić od 80 do nawet 200 euro od osoby. - Cena zależy od tego, jak dużym balonem lecimy i w jakim sezonie. Warto to zrobić z wyprzedzeniem - radziła. Jacek Szafader zwracał jednak uwagę, że nawet jeśli nie lecimy balonem, to warto pojechać do Kapadocji. - Gra świateł jaką wywołują balony, ich liczba, która jest w powietrzu - to jest niesamowite. To jest przedstawienie balonowe - mówił autor bloga Tripowscy.pl. Materiał z programu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

