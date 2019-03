"Absolutnie obłędne" miasto w USA. "Polacy znaleźli fajne miejsce do życia"

Foto: Na program zapasza Jakub Porada | Video: Podróż do Chicago. "Można za dobrą cenę polecieć"

Ameryka to kraj nieograniczonych możliwości, także tych podróżniczych. - Chicago jest absolutnie obłędne. Polacy sobie znaleźli fajne miejsce do życia - powiedziała w programie "Pokaż nam świat" autorka książki "Ameryka.pl" i bloga "50 shades of states" Dorota Malesa. Pytana o ceny w Chicago z punktu widzenia turysty stwierdziła, że "loty nie są drogie", natomiast "drogie, tak jak w całej Ameryce, jest na przykład jedzenie".

