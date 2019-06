Pokonał 60 tysięcy kilometrów autostopem. "To nie tylko darmowy środek transportu"

1005 dni - tyle czasu potrzebował Jacek Jaraszek, by pokonać autostopem Amerykę Północną i Południową. - Zdarzało mi się też korzystać z innych środków transportu, ale myślę, że 99 procent trasy było pokonanej autostopem - przyznał autor bloga "Życie bez adresu". - Wyszło ponad 60 tysięcy kilometrów autostopem - dodał. Zdaniem Jaraszka autostop "to nie tylko darmowy środek transportu". - To poznani ludzie i przygody z tym związane - stwierdził gość programu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

