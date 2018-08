Zakład Ubezpieczeń Społecznych o 5,2 miliarda złotych zmniejszy tegoroczną dotację budżetową do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zablokowanie takiej sumy środków możliwe jest w związku z lepszym spływem do Funduszu składek na ubezpieczenie społeczne.

Rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz powiedział w środę Polskiej Agencji Prasowej, że zarząd ZUS zdecydował ostatnio o zablokowaniu kolejnej transzy dotacji - 3 mld zł. Po I kwartale zablokowano 2,2 mld zł. Wystarczyła jedna składka. ZUS wysłał ponad 20 milionów listów Do wszystkich ubezpieczonych - nawet tych, dla których odprowadzono tylko jedną... zobacz więcej »

Według prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej, to sytuacja bez precedensu w najnowszej historii ZUS. "Nigdy w dotychczasowej, najnowszej historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zdecydowano się na tak wczesne zablokowanie tak dużej sumy dotacji do FUS - łącznie 5,2 mld zł" - powiedziała.

Dobra sytuacja

Według niej, na tę sytuację finansową FUS ma wpływ bardzo dobra sytuacja gospodarcza - rosnące zatrudnienie i zarobki, ale także projekt e-składki - czyli indywidualnych kont do wpłat dla każdego płatnika – zaznaczyła prof. Uścińska.

Rzecznik Zakładu podał, że od początku roku do FUS wpłynęło o 11,4 mld zł więcej, niż przed rokiem. W tym roku suma zebranych składek, to już 168,6 mld zł. W budżecie na 2018 rok dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych opiewała na kwotę 46,6 mld zł. Po zablokowaniu 5,2 mld zł, pozostała do wykorzystania na ten rok dotacja w wysokości 41,4 mld zł - zaznaczył Andrusiewicz.

Różnice między FUS a ZUS

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych to państwowy fundusz celowy. Został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 roku, na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. To właśnie na FUS wpływają nasze składki. ZUS jest jedynie dysponentem funduszu, czyli wykonuje zadania w postaci rozliczania i wypłacania świadczeń. W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są 4 fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy. Każdy z nich odpowiada poszczególnym rodzajom ubezpieczenia. To właśnie z środków zgromadzonych w funduszu wypłacane są m.in. emerytury i renty.