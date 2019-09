Od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie mogą wzrosnąć od października świadczenia emerytalne. Wszystko przez ustawę obniżającą stawkę podatku dochodowego z 18 do 17 procent, a co za tym idzie mniejszą miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy.

Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz zaznacza, że z obniżonej stawki skorzystają wszyscy, którzy opłacają i rozliczają podatek dochodowy na ogólnych zasadach, czyli także emeryci i renciści.

Wyższe świadczenie

- Zmiany w wysokości progu podatkowego, a tym samym zmiany w wysokości świadczenia netto świadczeniobiorcy ZUS odczują już w świadczeniu wypłaconym za październik. Świadczenie będzie wyższe od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a co za tym idzie - od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie - wskazuje Andrusiewicz.



Będzie obniżka podatku. Prezydent podpisał ustawę Ustawa obniżająca stawkę PIT z 18 procent do 17 procent została podpisana przez... zobacz więcej » Jak dodaje, dzięki obniżeniu stawki podatkowej osoby otrzymujące najniższe gwarantowane przez państwo świadczenie, tj. 1,1 tys. zł brutto (935 zł netto) zyskają "na czysto" 8 zł, gdyż ich świadczenie netto wzrośnie do 943 zł.



Zakład automatycznie będzie stosował stawkę 17 proc. wobec wszystkich swoich klientów z dochodem do 85 528 zł. Realna stawka w rozliczeniu rocznym będzie natomiast wynosić 17,75 proc. – uwzględniając 9 miesięcy ze stawką 18 proc. i 3 miesiące ze stawką 17 proc. Klienci Zakładu mogą składać wnioski o rozliczanie według stawki 17,75 proc. dochodów uzyskanych w okresie od października do grudnia.



Ustawę obniżającą stawkę podatku PIT z 18 do 17 proc. oraz ponad dwukrotnie podnoszącą koszty uzyskania przychodów dla pracowników Sejm uchwalił pod koniec sierpnia br. Nowe rozwiązania mają dotyczyć ok. 25 mln Polaków.

Kolejne zmiany