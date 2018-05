Jarosław Kaczyński otrzymał w ubiegłym roku ponad 77 tysięcy złotych emerytury, Grzegorz Schetyna jest współwłaścicielem kilku mieszkań, a Katarzyna Lubnauer spłaca kredyt we frankach. Takie informacje można znaleźć w najnowszych oświadczeniach majątkowych liderów polskich partii.

Jarosław Kaczyński

Z oświadczenia majątkowego za 2017 rok wynika, że prezes PiS jest współwłaścicielem (1/3 własności) domu o powierzchni ok. 150 m.kw i wartości ok. 1,5 mln zł. Były premier ma ok. 19 tys. zł oszczędności.



Domy, auta, wysokie pensje i pokaźne oszczędności. Opublikowano oświadczenia majątkowe ministrów Ponad 6,5 miliona złotych oszczędności premiera Mateusza Morawieckiego, trzy sam... zobacz więcej » W 2017 roku jako poseł zarobił 118 tys. zł oraz otrzymał 30 tys. zł parlamentarnej diety.



Otrzymał też emeryturę w wysokości ponad 77 tys. złotych.



Kaczyński ma również kredyt w SKOK-u. Do spłacenia pozostało mu 127 tys. zł. Jak napisał w oświadczeniu, pożyczkę zaciągnął na "opiekę nad chorą mamą i koszty związane z Jej upamiętnieniem".

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO

Grzegorz Schetyna

Grzegorz Schetyna posiada dom o powierzchni 240 m.kw. i wartości ok. 1,2 mln zł. Jest to współwłasność małżeńska. Lider PO jest również współwłaścicielem (wraz z żoną) czterech mieszkań. Największe z nich ma powierzchnię 54 m.kw. i warte jest ok. 350 tys. zł.

Były wicepremier i szef dyplomacji zgromadził oszczędności w wysokości 755 tys. zł. Schetyna ma też 900 dolarów.



W ramach uposażenia poselskiego lider Platformy Obywatelskiej otrzymał prawie 144 tys. zł, a ramach diety poselskiej - kolejne 30 tys. zł. Wykazał też 17,5 tys. zł, które zarobił za wynajem nieruchomości.



Poseł PO ma dwa samochody marki BMW. Pierwszy z 2008 roku, a drugi z 2017 roku (leasing).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE GRZEGORZA SCHETYNY

Katarzyna Lubnauer

Katarzyna Lubnauer, która w listopadzie ubiegłego roku została przewodniczącą Nowoczesnej, posiada dom o powierzchni 180 m.kw. Jest on położony na działce o powierzchni 726 m.kw. (współwłasność). Jego wartość, zadeklarowana w oświadczeniu to 830 tys. zł. Posłanka jest również współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 32 m.kw. o wartości 190 tys. zł.



Ile zarabia szef Polskiej Fundacji Narodowej? Opublikowano oświadczenie majątkowe Ponad 282 tysiące złotych - tyle w zeszłym roku zarobił Cezary Jurkiewicz, preze... zobacz więcej » Lubnauer poinformowała, że zgromadziła 590 tys. zł. Środki te stanowią wspólnotę majątkową z mężem. Na koniec 2017 roku szefowa Nowoczesnej posiadała akcje spółki Toya.

W oświadczeniu majątkowej Katarzyny Lubnauer znalazły się też papiery wartościowe. Szefowa Nowoczesnej ma jednostki w kilku funduszach inwestycyjnych - warte w sumie ok. 464 tys. złotych.



Posłanka otrzymała w ubiegłym roku ponad 137 tys. zł uposażenia i prawie 30,5 tys. zł diety.



Jest właścicielką Hondy Civic (rocznik 2008).



W 2008 roku Lubnauer wzięła kredyt hipoteczny denominowany we frankach szwajcarskich w wysokości ponad 261 tys. franków. Do spłaty pozostało jej nieco ponad 173 tys. franków (stan na 31 grudnia 2017 roku).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KATARZYNY LUBNAUER

Paweł Kukiz

Paweł Kukiz jest właścicielem domu o powierzchni 450 m.kw. o wartości 1,5 mln zł oraz mieszkania o powierzchni 36 m. kw. o wartości 350 tys. zł (spółdzielcze prawo własności). Przewodniczący Kukiz’15 wykazał też w oświadczeniu łąkę o powierzchni 0,6 ha i wartości 15 tys. zł.



Kukiz zgromadził ponad 36 tys. zł oszczędności.



Jako poseł otrzymał uposażenie w wysokości ponad 148 tys. zł i dietę w wysokości niemal 30 tys. zł.



Kolejne źródło dochodu Kukiza stanowią prawa autorskie. Z tego tytułu były lider zespołu Piersi otrzymał ponad 209 tys. zł.



Poseł posiada Audi Q7 z 2009 roku.

Paweł Kukiz spłaca dwa kredyty. Jeden hipoteczny zaciągnięty na budowę domu, drugi - gotówkowy.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PAWŁA KUKIZA

Władysław Kosiniak-Kamysz

Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego w oświadczeniu majątkowym wykazał mieszkanie o powierzchni 86,24 m.kw., które warte jest 600 tys. zł. Poseł ma również dwie działki rolne, jedną działkę budowlaną oraz garaż.

Rekordziści i detaliści. Ci zawodowi posłowie żyją nie tylko z sejmowych pensji Zapowiadane przez Jarosława Kaczyńskiego cięcie parlamentarnych pensji najbardzi... zobacz więcej » Zgromadził 15 tys. zł oraz dodatkowe 3,5 tys. zł w funduszu inwestycyjnym.

Z tytułu pełnienia funkcji posła Kosiniak-Kamysz otrzymał 121 tys. zł uposażenia i prawie 29 tys. zł diety.



Jest współwłaścicielem Volkswagena Passata z 2003 roku.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA

Ryszard Petru

Poseł i były już przewodniczący Nowoczesnej (dziś poseł niezależny) wykazał w oświadczeniu mieszkanie o powierzchni 193 m.kw. o wartości 870 tys. zł (1/2 własności). Jest również współwłaścicielem mieszkania i powierzchni 54,40 m.kw. o wartości 240 tys. zł.



Petru na dwóch kontach bankowych zgromadził 708 tys. zł. Oprócz tego ma prawie 136 tys. euro, 168,5 tys. dolarów oraz 313 funtów. Poseł posiada też papiery wartościowe m.in. Energi i spółki Wawel.



Z działalności gospodarczej (Ryszard Petru Consulting) uzyskał przychód w wysokości 282 tys. zł



Z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej Vistuli S.A. miał ponad 110 tys. zł dochodu.



Petru otrzymał również ponad 29,5 tys. zł diety parlamentarnej.



Jest właścicielem dwóch samochodów - Volvo XC60 z 2014 roku oraz Volkswagena Passata z 2016 roku (leasing).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RYSZARDA PETRU