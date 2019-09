Odtwórz: Ekspert o skutkach podniesienia płacy minimalnej do 4000 zł

Od października niższa ma być stawka PIT, ale z drugiej strony jeszcze w tym roku część firm dokona za pracowników pierwszych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Ile wyniesie pensja na rękę po tych zmianach? Sprawdzamy.

Niższa stawka PIT

17-procentowa stawka PIT ma obowiązywać w ostatnim kwartale 2019 roku - poinformował parę dni temu wiceminister finansów Tadeusz Kościński. - Czekamy obecnie na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą obniżenia PIT do 17 procent - zaznaczył.

Ustawę obniżającą stawkę podatku PIT z 18 do 17 proc. oraz ponad dwukrotnie podnoszącą koszty uzyskania przychodów dla pracowników Sejm uchwalił pod koniec sierpnia. Nowe rozwiązania mają dotyczyć ok. 25 mln Polaków i zacząć obowiązywać od 1 października.

Niższy PIT ma dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, na przykład osób na umowach o pracę.

Ile zyskamy na obniżeniu podatku?

Do obliczeń wybraliśmy trzy wysokości pensji na etatach: 2250 zł brutto (pensja minimalna w 2019 roku), 2600 zł (pensja minimalna w 2020 roku zgodnie z decyzją rządu) oraz 5000 zł (mniej więcej tyle wynosi średnia pensja w tym roku).

Po wyliczeniach okazało się, że przy zarobkach 2250 zł brutto miesięcznie na rękę pracownicy będą dostawać w przyszłym roku o 42 zł więcej. W przypadku pensji w wysokości 2600 zł ten "zysk" wzrośnie do 45 zł, a dla 5000 zł wyniesie 65 zł miesięcznie.





Na początku lipca największe przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 250 pracowników, weszły do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

To nowy sposób oszczędzania na emeryturę - kosztem naszej pensji na rękę, ale przy dodatkowym wsparciu pracodawcy i państwa. Dzięki temu mamy mieć więcej pieniędzy na starość.

Co kolejne pół roku - aż do stycznia 2021 roku - PPK będą wprowadzane w coraz mniejszych przedsiębiorstwach. Na końcu także w urzędach.

Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. PPK obejmie pracowników w wieku 18-55 lat, natomiast ci starsi, którzy nie ukończyli 70 lat, mogą przystąpić do PPK dobrowolnie.

Wszyscy mają też prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie.

O ile mniej na rękę przez PPK?

Zgodnie z przepisami w ramach PPK pracodawca będzie płacił składkę podstawową w wysokości 1,5 procent wynagrodzenia brutto pracownika i dobrowolną do 2,5 procent. Z kolei pracownik będzie płacił składkę podstawową 2 procent i dobrowolną do 2 procent. Łączna minimalna składka (pracodawcy i pracownika) to 3,5 procent, a maksymalna - 8 procent.

Wpłata w ramach części pracowniczej będzie odejmowana od naszej pensji netto, czyli tego, co otrzymujemy "na rękę".

W przypadku osoby zarabiającej 2250 złotych brutto miesięcznie, zarobki zostaną obniżone o 51 złotych miesięcznie. Osoby zarabiające 2600 złotych brutto otrzymają pensję o 59 złotych niższą, a zarabiający 5000 złotych brutto miesięcznie dostaną 113 złotych mniej.

W obliczeniach uwzględniliśmy podatek od PPK finansowanych przez pracodawcę - według znowelizowanych przepisów jest to dodatkowy przychód, który podlega opodatkowaniu. Pracodawca jest zobowiązany potrącić stosowną kwotę na podatek z wynagrodzenia pracownika.

Dodajmy jeszcze, że jest wyjątek, który dotyczy zarabiających nie więcej niż 120 procent minimalnego wynagrodzenia. Te osoby mogą przeznaczać na PPK mniej niż 2 procent (ale nie mniej niż 0,5 procent) pensji.

W 2019 roku wynagrodzenie minimalne to 2250 złotych - z obniżonych wpłat mogą skorzystać te osoby, które miesięcznie zarabiają nie więcej niż 2700 złotych brutto. W 2020 roku pensja minimalna ma wynosić 2600 zł, zatem z wyjątku będą mogli skorzystać zarabiający nie więcej niż 3120 zł.

Ustawa o PPK przewiduje termin do 25 października na zawarcie umowy o zarządzanie z instytucjami finansowymi, a do 12 listopada pracodawcy muszą zawrzeć drugą umowę - o prowadzenie PPK. Dopiero ta umowa pociąga za sobą obowiązek dokonywania wpłat.

Ile wyjdzie po zmianach?

Pozostaje nam odpowiedzieć jeszcze na pytanie, ile będziemy zarabiać po uwzględnieniu zmian w PIT oraz przystąpieniu do PPK.

Otóż pracownicy zarabiający 2250 złotych brutto miesięcznie na rękę będą dostawać o 9 złotych mniej miesięcznie (przy założeniu pełnej składki na PPK po stronie pracownika). Dla zarabiających 2600 złotych brutto różnica wyniesie 14 złotych (to samo założenie), a w przypadku 5000 złotych brutto - 47 złotych miesięcznie.