Ekspertka o zerowym podatku PIT dla osób do 26 roku życia "Źródło: TVN24 BiS"

Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj ustawę wprowadzającą zerową stawkę PIT dla ponad dwóch milionów pracowników. Będzie ona obowiązywała już od 1 sierpnia. Co trzeba zrobić, by z tej ulgi skorzystać jeszcze w tym roku? Ile zyskają osoby poniżej 26. roku życia? Sprawdziliśmy, jaki wpływ na dochody młodych będą miały te zmiany.

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zerowy PIT dla osób do 26. roku życia.

Z ulgi mogą skorzystać zatrudnieni na etacie i umowie zleceniu. Nie obejmuje ona zatem młodych przedsiębiorców na działalności gospodarczej. Z podatku nie są też zwolnione osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenia rehabilitacyjne.

PIT zero dla młodych ma też ograniczenia kwotowe: roczny limit to 85 528 zł. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 roku - limit wynosi 35 636,67 zł (za pięć miesięcy od 1 sierpnia - 5/12 x 85 528 zł = 35 636,67 zł).

Zarobki powyżej tych limitów będą opodatkowane na ogólnych zasadach - z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Młodzi pracownicy już od sierpnia mogą zacząć dostawać wyższą pensję. By tak się stało, muszą przekazać pracodawcy oświadczenie, że wszystkie dochody zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Dotyczy to jednak tylko 2019 roku. Od początku 2020 roku takie oświadczenie nie będzie już potrzebne, bo pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na PIT z pensji młodego pracownika - pensja będzie wyższa.

Co w przypadku, gdy nie zostanie złożone oświadczenie? W takim przypadku w 2019 roku zaliczki na podatek będą pobierane. Nie trzeba się jednak martwić. Po wypełnieniu zeznania podatkowego za 2019 roku zostaną one zwrócone przez fiskusa.

- Biorąc pod uwagę doświadczenie, takie osoby powinny sprawdzić swój PIT roczny za 2019 rok przygotowany przez KAS, czy wyliczenia będą odpowiadały powyższym zmianom - zauważa Grzegorza Barana z Kancelarii Baran&Pluta.

Ile pracownicy zyskają na zerowym PIT dla młodych?

Ekspert wyliczył również dla nas, ile młodzi pracownicy zyskają w 2019 i 2020 roku dzięki wprowadzonej uldze. W ostatnich pięciu miesiącach "zysk" wyniesie od 663 zł do 2820 zł, a miesięczny będzie się wahał od 133 zł dla minimalnej pensji do 564 zł dla maksymalnej objętej ulgą.

Z wyliczeń Barana wynika, że w 2020 roku miesięczny "zysk" będzie trochę niższy w tym roku, a to ze względu na zmiany podatkowe, które mają zostać wprowadzone - przewidują one obniżenie pierwszego progu podatkowego z 18 do 17 proc. oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodu.

Miesięcznie młodzi pracownicy będą dostawać na rękę od 90 do 503 zł więcej, w skali całego roku ich zyski z tytułu zerowego PIT mogą wynieść 1090 zł do 6044 zł.

Źródło: tvn24bis.pl Ile zyskają młodzi dzięki zerowemu PIT?

Rząd szacuje, że z ulgi skorzysta ponad dwa miliony młodych pracowników.