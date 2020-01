Ekspertka o zerowym podatku PIT dla osób do 26. roku życia

Ekspertka o zerowym podatku PIT dla osób do 26. roku życia "Źródło: TVN24 BiS"

Odtwórz: Ekspertka o zerowym podatku PIT dla osób do 26. roku życia

Odtwórz: Ekspertka o zerowym podatku PIT dla osób do 26. roku życia

Zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia to była jedna z najważniejszych zmian podatkowych w 2019 roku. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulgi i ile na tym "zarobi".

PIT zero - kto na tym skorzysta?

Z zerowego PIT w 2020 roku skorzystają osoby, które w momencie wypłaty nie ukończyły jeszcze 26. roku życia. Jeżeli wypłata będzie miała miejsce po dniu urodzin pracownika, jego wynagrodzenie będzie podlegać już opodatkowaniu.



Z ulgi mogą skorzystać osoby, których miesięcznie zarobki nie przekraczają średnio 7,1 tys. brutto, a w całym roku maksymalnie 85 528 zł.



Zarobki powyżej tych limitów będą opodatkowane na ogólnych zasadach - z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Kto nie może skorzystać z zerowego PIT?

Z zerowego PIT nie będą mogły skorzystać zatrudnieni na postawie umowy o dzieło, a także posiadający własną działalność gospodarczą. Ulga nie obejmuje umów o staż studencki oraz przychodów uzyskanych z praktyk absolwenckich.

Ile zyskają pracownicy?

Według wyliczeń eksperta podatkowego Grzegorza Barana z Kancelarii Baran&Pluta, w 2020 roku miesięcznie młodzi pracownicy będą dostawać na rękę od 67 do 503 zł więcej w porównaniu z tym, gdyby nie korzystały z ulgi, tylko opłacały podatki według 17-procentowej stawki. W skali całego roku ich zyski z tytułu zerowego PIT mogą wynieść 809 zł do 6044 zł.

Dodajmy, że zasady opłacania składek nie ulegają zmianie - nawet w przypadku korzystania z zerowego PIT dla młodych, pracodawcy będą zobowiązani do opłacania składek społecznych do ZUS oraz składki zdrowotnej do Narodowego Fundusz Zdrowia.

Od 1 stycznia duże zmiany w podatkach Zapłata podatków na indywidualny rachunek podatkowy, tak zwana ulga na złe długi... zobacz więcej »

Ile osób skorzysta z zerowego PIT dla młodych?

Rząd szacuje, że z ulgi skorzystają ponad dwa miliony młodych pracowników.

Ile zerowy PIT będzie kosztował państwo?

Wprowadzenie zerowego PIT dla młodych będzie kosztować od 2020 roku niemal 2,5 mld zł. Kosztami budżet i samorządy podzielą się po połowie.

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH. CO MUSISZ WIEDZIEĆ >>>

Inne zmiany podatkowe

Od początku października 2019 roku weszły w życie zmiany w PIT. Niższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych spadła z 18 do 17 procent, ponad dwukrotnie wzrosły natomiast koszty uzyskania przychodów. Dzięki temu pensja wzrosła o kilkadziesiąt złotych miesięcznie "na rękę".

Nowa stawka podatkowa dotyczy wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (umowa o pracę, zlecenia, dzieło), w tym również emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców, którzy w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego.