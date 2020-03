Kwarantanna po powrocie z zagranicy. Co zrobić, by dostać zasiłek chorobowy?

Co muszą zrobić osoby, które trafiają na kwarantannę po powrocie z zagranicy, by otrzymać zasiłek chorobowy? Wyjaśniamy.

- W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od niedzieli 15 marca wprowadzamy zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców, a wszyscy obywatele wjeżdżający na terytorium Polski będą poddani kwarantannie - poinformował w piątek 13 marca premier Mateusz Morawiecki.

Na przymusową kwarantannę trafiło kilkadziesiąt tysięcy osób. Jeszcze do wczoraj osoby te nie miały jasności, jak ubiegać się o zasiłek chorobowy. Problemem był fakt, że nie dostawały one żadnego dokumentu potwierdzającego kwarantannę od sanepidu czy lekarza, a zgodnie z przepisami tylko w takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł wypłacić świadczenie osobom ubezpieczonym.

Sytuację zmieniło dopiero rozporządzenie wprowadzające stan epidemii, które minister zdrowia wydał wczoraj.

Mówi ono, że do otrzymania zasiłku wystarczy jedynie oświadczenie osoby objętej kwarantanną, które trzeba złożyć u pracodawcy, zleceniodawcy lub w ZUS-ie.

W oświadczeniu powinny znaleźć się:

- dane osoby na obowiązkowej kwarantannie: imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli go posiada), seria i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli;

- dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny oraz dzień jej zakończenia;

- podpis osoby, która odbyła kwarantannę.

Oświadczenie należy przekazać pracodawcy lub zleceniodawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

"Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a" - wyjaśnia na swojej stronie Zakład.

Natomiast osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS albo za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

"Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia" - wyjaśnia ZUS.

Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu z kwarantanny, trzeba o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

ZUS przypomina, że zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np.:

- pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),

- zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),

- osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne).

W rozporządzeniu dodano, że "pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby (...) może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu". Przy czym, prośba o sprawdzenie danych "wymaga uzasadnienia".

Kwarantanna po powrocie do Polski

Od momentu, gdy w Polsce tydzień temu wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, z wyjątkiem osób, które w Polsce przebywają legalnie. Polscy obywatele po przekroczeniu granicy są rejestrowani, badani i kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL