Ponad pół miliona złotych długu z tytułu opóźnień w opłatach za czynsz ma mieszkanka z Dolnego Śląska - wynika z raportu BIG InfoMonitor. Dodano, że w ciągu roku zaległości czynszowe osób i firm wzrosły o 18,6 miliona złotych i wyniosły na koniec marca ponad 154,4 miliona złotych.

Informacje o skali zaległości przekazują do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, jednostki samorządu terytorialnego, prywatni właściciele wynajmujący lokale, ale też firmy windykacyjne.



"Wartość długów czynszowych osób i firm przekroczyła z końcem marca 154,4 mln zł. Kwota ta w ciągu roku wzrosła o 18,6 mln zł. Najwyższy wzrost odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim, które wyprzedziło w tym niechlubnym rankingu Mazowsze" - poinformował w piątkowym komunikacie BIG InfoMonitor.

Więcej kobiet w rejestrze

Z danych BIG InfoMonitor wynika, że z powodu nieopłaconego czynszu do rejestru częściej trafiają kobiety. Jest ich więcej w przedziałach wiekowych zaczynających się od 45 lat, w tym zdecydowana przewaga występuję wśród osób po 65. roku życia.



"Największe kwoty zaległości też należą do kobiet. 960 tys. zł - to dług 39-letniej mieszkanki z Podlasia. Z kolei 66-latka z Legnicy (woj. dolnośląskie - red.) zalega na kwotę 544 tys. zł. Dopiero na trzecim miejscu jest mężczyzna, 53-latek z województwa kujawsko-pomorskiego z długiem na ponad 433 tys. zł" - czytamy.



BIG InfoMonitor, powołał się na szacunki GUS z końca 2016 r., z których wynika, że około 7,56 mln poddanych analizie mieszkań ma nieuregulowane opłaty, wraz z odsetkami sięgają około 4,6 mld zł.



"Gdyby wszyscy umieszczali niesolidnych lokatorów w bazach dłużników dałoby to realny obraz tego narastającego problemu. Dlaczego tak się nie dzieje? Powody są różne. Z jednej strony samorządy, w gestii których pozostaje część mieszkań i lokali nie chcą zrażać potencjalnych wyborców. Z drugiej strony spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe wykazują się przesadną wyrozumiałością, a co za tym idzie zbyt późną reakcją i gromadzeniem się kwot zaległości, które z każdym miesiącem trudniej i spłacić, i odzyskać" - tłumaczy BIG InfoMonitor.

Przykre konsekwencje