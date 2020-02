Klientów banków w Polsce, korzystających z płatności zbliżeniowych, czekają zmiany. Visa poinformowała, że w połowie lipca podniesiony zostanie limit dla transakcji, w których nie trzeba będzie podawać PIN. Nie wszystkie banki wprowadzą jednak taką usługę dla swoich klientów jednocześnie.

Visa poinformowała w tym tygodniu, że od 17 lipca 2020 r. obowiązujący w Polsce limit dla transakcji zbliżeniowych bez podawania PIN-u, który wynosi obecnie 50 zł, zostanie podniesiony do wysokości 100 zł.

"Stanowi to odpowiedź na oczekiwania konsumentów, gdyż płatności zbliżeniowe stają się coraz powszechniejsze" - napisała organizacja płatnicza w komunikacie przesłanym tvn24bis.pl.

Wejście w życie nowych regulacji nie oznacza jednak, że od 17 lipca klienci wszystkich banków w Polsce będą mogli płacić kartami bez autoryzacji PIN-em więcej niż 50 zł.

Od kiedy?

Jak poinformował tvn24bis.pl Grzegorz Culepa z PKO BP, "decyzja w sprawie zmiany limitu i ewentualnego terminu jego wprowadzenia jeszcze nie zapadła".

- Ta kwestia jest jeszcze analizowana. O przyjętych rozwiązaniach bank poinformuje niezwłocznie - podkreślił.

Spieszyć się nie chce także mBank. - Poczekamy, aż wszyscy uczestnicy systemu płatności będą gotowi na wdrożenie nowego limitu - poinformował rzecznik prasowy Krzysztof Olszewski.

- O jego wprowadzeniu, zapewne pod koniec 2020 roku, będziemy informować naszych klientów z wyprzedzeniem - dodał.

Z kolei klienci BNP Paribas będą mogli płacić zbliżeniowo bez podawania PIN do kwoty 100 zł od momentu wprowadzenia tej możliwości przez organizacje kartowe. - Zmiana zajdzie automatycznie, a zatem klienci nie będą musieli podejmować żadnych dodatkowych działań, aby korzystać z nowych możliwości - poinformowała tvn24bis.pl Dorota Malinowska, dyrektor Biura Rozwoju Płatności Internetowych.

Magdalena Kwiatkowska, kierująca Wydziałem Kart Płatniczych w Banku Millennium, przypomina, że podwyższenie limitu dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej do kwoty 100 zł było poprzedzone zgodą Narodowego Banku Polskiego, którą otrzymały organizacje płatnicze. Mastercard otrzymał taką zgodę w maju 2018 roku, a Visa w lutym ubiegłego roku.

- Bank Millennium wprowadzi zmianę niezwłocznie w ślad za organizacjami płatniczymi tak, aby klienci banku mogli jeszcze szybciej płacić za codzienne zakupy. Szybko rosnąca popularność technologii zbliżeniowej to dowód na to, że klienci są gotowi na zmiany - dodała.

Wprost na nasze pytanie o termin zmian dla klientów nie odpowiedział Bank Pekao. - Limit ten (płatności zbliżeniowych bez PIN - red.) jest zależny od organizacji płatniczej i to ona we współpracy z agentami rozliczeniowymi dokonuje ustawień w terminalach płatniczych. Zatem z perspektywy klienta banku zmienią się one automatycznie - wyjaśnił przedstawiciel banku Marcin Starkowski.

Aktualnie obowiązujący limit płatności zbliżeniowych bez PIN, w wysokości 50 zł, został ustalony w 2007 roku i należy do najniższych w Europie.

Limit ten miał zostać podniesiony już w ubiegłym roku, ale czekano na nowe przepisy prawne, które wymagały wprowadzenia do systemów informatycznych banków. Chodzi m.in. o dyrektywę PSD2, która wprowadza ograniczenia związane z płatnościami kartą bez użycia PIN.

Za ich sprawą PIN trzeba wpisywać także przy niektórych transakcjach poniżej 50 zł.

Płatności zbliżeniowe rozwijają się w Polsce bardzo szybko, co stawia nasz kraj w gronie liderów tej technologii. Narodowy Bank Polski podał, że na koniec września 2019 roku było ich 36,2 mln. Przełożyło się to na rekordowo wysoki udział w całości rynku kart płatniczych na poziomie 86 proc.



Z danych NBP wynika, że w trzecim kwartale 2019 roku kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej w Polsce przeprowadzono 1 mld 241 mln transakcji. W porównaniu do poprzedniego kwartału liczba transakcji wzrosła o 86,5 mln. W trzecim kwartale 2019 roku udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wzrósł do 88,8 proc. z 86,3 proc. kwartał wcześniej.



Łączna wartość bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych w trzecim kwartale 2019 roku wyniosła 66,3 mld zł. W porównaniu do kwartału poprzedniego wartość tych transakcji wzrosła o 4,1 mld zł.