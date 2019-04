Wyższy podatek od alkoholu we Francji?

Rząd będzie chciał podnieść o 3 procent podatek akcyzowy na alkohol i papierosy - wynika z planów na lata 2019-2022 przedstawionych przez resort finansów. Wpływy do budżetu z tego tytułu mają wynieść w przyszłym roku ponad 1,1 miliarda złotych.

Co roku państwa członkowskie Unii Europejskiej przedstawiają Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin (do spraw gospodarczych i finansowych) aktualizacje swoich programów budżetowych - w przypadku Polski jest to Aktualizacja Programu Konwergencji (APK). Na podstawie tych dokumentów organy Unii wydają zalecenia dla państw, które powinny zostać uwzględnione przy projektowaniu budżetu na kolejny rok.

Według najnowszej aktualizacji resort finansów będzie chciał od 2020 r. podwyższyć akcyzę o 3 proc. na alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie.

Skąd wzrost stawki?

W dokumencie przypomniano, że ostatnia zmiana akcyzy dla alkoholu etylowego miała miejsce 1 stycznia 2013 r. i wynosiła 15 proc., zaś dla papierosów i tytoniu do palenia ok. 5 proc.

"Wskaźnik wzrostu stawki o 3 proc. wynika ze wzrostu inflacji od ostatniej zmiany" - wytłumaczono.

Oczekiwany skutek budżetowy obejmuje 353 mln zł w przypadku napojów alkoholowych z wyłączeniem cydru i perry oraz 579 mln zł w przypadku wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, wyrobów nowatorskich.

"Z indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry (wyroby te są opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu) w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania rynku surowców, z których są produkowane, a także na papierosy elektroniczne. Skutek na 2020 r. uwzględnia opodatkowanie VAT" - czytamy.

Całość zmiany ma zapewnić wpływ do budżetu Polski w 2020 r. na poziomie 1,14 mld zł.

Jakie są stawki?

Przypomnijmy, że obecnie stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5 704 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie. Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. Stawka akcyzy na wino wynosi 158 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Stawka akcyzy na papierosy wynosi 206,76 zł za 1000 sztuk plus 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej. Natomiast stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 229,32 zł za każdy kilogram.