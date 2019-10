Dziś w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ma zapaść wyrok w sprawie dotyczącej frankowiczów. Orzeczenie może mieć istotny wpływ na sytuację tysięcy Polaków, którzy mają kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich. - Będziemy musieli przygotować się na implementację wyroku, jaki by on nie był – powiedział szef resortów finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Czwartkowe orzeczenie będzie następstwem czterech pytań, które do TSUE w ubiegłym roku skierował Sąd Okręgowy w Warszawie.

Czwartkowe orzeczenie będzie następstwem czterech pytań, które do TSUE w ubiegłym roku skierował Sąd Okręgowy w Warszawie. Pytania mają związek ze sprawą małżeństwa, które w 2008 roku zawarło umowę kredytu hipotecznego na 40 lat. Bank udzielił kredytobiorcom kredytu wyrażonego w złotych polskich, ale indeksowanego do franka szwajcarskiego.

Kredytobiorcy wnieśli do sądu pozew o stwierdzenie nieważności umowy kredytu z uwagi na nieuczciwe ich zdaniem postanowienia dotyczące mechanizmu indeksowania, które umożliwiały bankowi jednostronne i dowolne określanie kursu walut. W związku z tym warszawski sąd skierował do TSUE pytania w sprawie wykładni dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Opinia rzecznika

W połowie maja rzecznik generalny TSUE wydał opinię w tej sprawie, która jest wstępem do wyroku.

Zgodnie z opinią uznanie klauzuli indeksacyjnej za niedozwoloną powinno skutkować jej wykreśleniem z umowy i sąd nie powinien jej zastępować inną, np. mówiącą o zastosowaniu średniego kursu NBP.

W rezultacie takie wykreślenie klauzuli skutkuje przekształceniem umowy o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego w kredyt w złotych lub też stwierdzeniem nieważności całej umowy kredytu.

Czyli sąd może zadecydować, że kredyt walutowy zostanie po prostu zamieniony na kredyt w złotych (przy kursie z dnia zaciągnięcia). Jednocześnie zachowane zostanie dotychczasowe oprocentowanie według frankowej stopy LIBOR - znacznie niższej niż w przypadku kredytów złotowych (obecnie 3-miesięczny LIBOR jest ujemny).

Opinia rzecznika nie jest wiążąca dla TSUE, jednak do tej pory większość orzeczeń Trybunału była zgodna z tymi opiniami.

"Jesteśmy przygotowani"

- Ten werdykt nie będzie miał znaczenia fundamentalnego, choć oczywiście, że on ma znaczenie. Trzeba pamiętać, że dotyczy on relacji konsumenckich, bardzo konkretnego przykładu kredytu – ocenił szef resortów finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

- Nie ma wątpliwości, że w niektórych umowach były stosowane tak zwane klauzule abuzywne, czyli niedozwolone, i porządek prawny Unii Europejskiej na to nie pozwala. To jednak nie dotyczy wszystkich umów frankowych, które u nas mieliśmy – powiedział minister.

Jak ocenił, należy spodziewać się, iż wyrok TSUE będzie zbliżony do tego, który Trybunał wyraził już wcześniej słowami swojego rzecznika. - Od miesięcy wiemy, że TSUE pracuje nad tym werdyktem. Mówię "my", mając na myśli instytucje publiczne, ale sektor bankowy również jest do tego przygotowany – zapewnił Kwieciński.

- Jesteśmy przygotowani, wszystkie instytucje w naszym kraju: Narodowy Bank Polski, który nadzoruje to, co się dzieje w Polsce z punktu widzenia makroekonomicznego, Komisja Nadzoru Finansowego, która nadzoruje instytucje finansowe, i my, Ministerstwo Finansów - zadeklarował.

- W każdej takiej sprawie, jeżeli mamy jakąś decyzję - w tym przypadku to jest orzeczenie TSUE na poziomie europejskim, które może w jakikolwiek sposób, mniejszy lub większy, dotknąć tego sektora - my zawsze jesteśmy otwarci na współpracę. Ale musimy na razie poczekać na werdykt – mówił minister.

- Nie spodziewam się tutaj jakiejś rewolucji. Ale jak w każdym takim przypadku, a już mieliśmy szereg takich wyroków TSUE, będziemy musieli przygotować się na implementację tego wyroku, jaki by on nie był – podsumował szef resortu finansów.

Skutki

Raty frankowiczów mogą spaść nawet o połowę. Wkrótce ważny wyrok W czwartek poznamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sp... zobacz więcej » Wyrok TSUE zostanie przekazany sądowi okręgowemu w Warszawie i będzie dla niego wiążący. W tej sprawie będzie musiał zapaść wyrok w sądzie polskim, jednak powinien on uwzględniać orzeczenie unijnego trybunału.

Czwartkowa decyzja może mieć także znaczenie dla innych frankowiczów.

Warunek jest jednak taki, że pójdą do sądu, a sędziowie uznają, że klauzule indeksacyjne w ich umowach są sprzeczne z prawem.

W takim przypadku możliwym skutkiem jest "odwalutowanie" kredytu, biorąc pod uwagę kurs franka szwajcarskiego z momentu zaciągnięcia zobowiązania.

Spadnie w związku z tym zadłużenie, ale także rata kredytu.