Ponad 543 tysiące złotych - to najwyższa wygrana, jaka padła w Polsce w piątkowym losowaniu Eurojackpot. Loteria właśnie obchodzi nad Wisłą swoje pierwsze urodziny. W ciągu roku Polacy wygrali ponad 177 milionów złotych, a rekordzista zgarnął ponad 26,5 miliona złotych. Więcej niż milion złotych wygrało w sumie trzynaście osób.

W piątek wylosowano następujące liczby: 24, 33, 35, 46, 49 oraz 5 i 9.

W żadnym państwie biorącym udział w loterii nie padła główna wygrana. Największą sumę zgarnął szczęśliwiec w Niemczech - ponad 1,6 mln euro.

Najwyższą wygraną odnotowaną w ostatnim losowaniu w Polsce jest jedna wygrana IV stopnia, która wyniosła ponad 543,7 tysiąca złotych.

Źródło: lotto.pl Polskie wygrane w Eurojackpot z 14 września 2018

Pierwsze urodziny

Megakumulacja w europejskiej loterii rozbita. Sprawdź wyniki losowania Po prawie dwóch miesiącach kumulacja w loterii Eurojackpot została wreszcie rozb... zobacz więcej » Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. Od jej wprowadzenia nad Wisłą mija dokładnie rok. W tym czasie Polacy wygrali ponad 177 milionów złotych. Najwyższa wygrana do tej pory to ponad 26,5 miliona złotych. Więcej niż milion złotych wygrało 13 osób.



Najwięcej wygranych padło w Warszawie i Białymstoku, a także w Lublinie, Łodzi, Krakowie i Poznaniu. W pierwszym roku najczęściej losowane liczby z pierwszej puli to 16, 17, 24, 33 i 40 (padły dziewięciokrotnie). Z drugiej puli najczęściej losowana była 7 (16 razy).

W grze uczestniczy 18 europejskich państw, stąd kwoty na wygrane są tak duże. Wszyscy grający mają takie same szanse na wygraną. Gra toczy się nawet o 90 milionów euro - tak wysokie kwoty padły już w Czechach, Niemczech i Finlandii.

Opłata za pojedynczy zakład wynosi 12,50 zł. Losowanych jest 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. Liczby możemy skreślić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.