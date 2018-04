W piątkowym losowaniu gry Eurojackpot żaden z graczy nie rozbił kumulacji. Oznacza to, że w przyszłym tygodniu w puli na najwyższe wygrane znajdzie się 225 milionów złotych.

W najbliższy piątek 4 maja wszyscy miłośnicy gier liczbowych będą mogli w loterii Eurojackpot zagrać o 225 milionów złotych. Wszystko przez to, że w miniony piątek żaden gracz nie trafił głównej wygranej. Wówczas do wygrania było 175 milionów złotych.

Wyniki

W piątkowym losowaniu padły następujące liczby: 9, 21, 31, 32, 33 oraz 9,10.

Totalizator Sportowy przypomina, że osoby, które zagrały w Polsce, wygrywają w Eurojackpot znacznie więcej niż w pozostałych krajach. Do wygranych doliczana jest bowiem nadwyżka z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro. W piątek została ona doliczona do trzech wygranych IV stopnia, dzięki czemu każda z nich wyniosła po 235 tys. 898,40 zł, a w pozostałych krajach zaledwie po ok. 5 tys. euro.

Poniżej kompletna tabela wygranych w Polsce:

Źródło: lotto.pl Wyniki Eurojackpot z 27 kwietnia

O loterii