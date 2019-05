Odtwórz: Minister Elżbieta Rafalska o wypłacie świadczenia 500 plus

Pensje w naszym kraju rosną znacznie szybciej niż ceny, dzięki czemu zwiększa się siła nabywcza obywateli - wskazuje resort przedsiębiorczości i technologii. Jak podano, przeciętne wynagrodzenie brutto tylko w 2018 roku wzrosło w Polsce o 300 złotych - do poziomu 4585 złotych.

"Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w Polsce w minionych 4 latach o niemal 700 zł, a w samym tylko 2018 r. o 300 zł - do poziomu 4585 zł. Rosło ono sukcesywnie przez kolejne lata, jednak realny wzrost, o 5,3 proc. w zeszłym roku, był zdecydowanie najwyższy w dekadzie" – podkreśliło ministerstwo w niedzielnym komunikacie.



Wyższe prognozy dla Polski. Nasza gospodarka zaskoczyła Komisję Europejską Komisja Europejska podniosła we wtorek prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski... zobacz więcej » Dodano, że w sektorze przedsiębiorstw realny wzrost płac był jeszcze wyższy i wyniósł 5,4 proc. (rok do roku), osiągając 4852,29 zł.

"Polacy szybciej się bogacą"

"Pensje w naszym kraju rosną znacznie szybciej niż ceny, dzięki czemu zwiększa się siła nabywcza obywateli. Polacy szybciej się bogacą, kumulują oszczędności i kapitał, a pieniądze te pracują dla polskiej gospodarki" – zaznaczono.



Ministerstwo zwróciło uwagę, że w ostatnich latach dynamicznie rosła też płaca minimalna brutto. W 2019 r. wynosi ona 2250 zł, o 500 zł więcej niż w 2015 r. "Oznacza to wzrost płacy minimalnej w tym okresie o 28 proc., czyli znacznie więcej niż w poprzednich latach. Wraz ze świadczeniami dodatkowymi trwale poprawia to sytuację polskich rodzin" – czytamy w komunikacie.



MPiT wskazało, że mimo znacznego wzrostu płacy minimalnej udział osób pobierających najniższe wynagrodzenie, w ogólnej liczbie zatrudnionych na umowę o pracę, wyniósł 13 proc. i utrzymuje się na tym samym poziomie od 2012 r. W porównaniu z krajami UE Polska z płacą minimalną na poziomie 523 euro plasuje się w czołówce krajów naszego regionu. Niższą płacę minimalną ma sześć państw (Łotwa, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Czechy i Słowacja).