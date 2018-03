Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej, ograniczenia w korzystania z bankomatów i płatnościach kartą - to niektóre utrudnienia, które czekają w najbliższy weekend klientów kilku banków. Powodem są zaplanowane prace serwisowe.

Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w niedzielę od godziny 1:30 do godziny 3:30 (noc zmiany czasu z zimowego na letni) nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisów Pekao24, serwisów Xelion i usług maklerskich.

mBank

Również w nocy z soboty na niedzielę (24 na 25 marca) mBank zaplanował prace modernizacyjne.

Od godz. 3.00 do godz. 7.00 klienci banku nie zapłacą kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu. W godz. 22.00 - 8.30 nie złożą również żadnego wniosku. Pomiędzy godz. 3.00 a godz. 8.00 nie skorzystają z aplikacji mobilnej, nie zalogują się też na swoje konto w bankowości internetowej.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę w godz. 0.00 - 5.30 planowane są prace serwisowe. W związku z tym niedostępne będą bankomaty i wpłatomaty, płatności BLIK, przelewy z kart kredytowych, aplikacji mobilna Moje ING mobile, system bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych ING Business i jego wersja mobilna, system ING CardsOnLine (odpowiedzialny za prezentację danych kartowych, transakcji i wyciągów), system rozliczeń płatności natychmiastowych Express Elixir.

Nie będzie również możliwości aktywowania kart, nadawania PIN oraz mogą występować problemy w realizacji transakcji kartowych.

Przelewy wewnętrzne tj. pomiędzy rachunkami w ING Banku Śląskim, przyjęte do realizacji 24 marca po godz. 15.00, będą realizowane tego samego dnia, natomiast pozostałe zostaną zaksięgowane w poniedziałek 26 marca br. Natomiast przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji 24 marca po godz. 15.00 zostaną zrealizowane w poniedziałek 26 marca.

Credit Agricole

Serwisy bankowości elektronicznej CA24 będą wyłączone w nocy z soboty na niedzielę od godz. 0.00 do godz. 5.00 rano.

W szczególności niedostępne będą serwisy CA24 (internetowy, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR oraz płatności internetowe Przelew Online. Nie będzie więc np. można zalogować się na swoje konto w e-banku i aplikacji mobilnej, jak również zapłacić za zakupy przelewem online w sklepie internetowym.

Nie będzie możliwe również otrzymywanie powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą czy odpowiedzi na wysłane zapytanie o saldo. Serwis telefoniczny CA24 będzie dostępny wyłącznie w zakresie zastrzegania kart.

Bank nie przewiduje utrudnień w korzystaniu z kart płatniczych w sklepach i punktach usługowych, a także przy wypłacie gotówki z bankomatów. Wpłaty dokonane na rachunek za pośrednictwem wpłatomatów zostaną zaksięgowanie w niedzielę po godz. 5.00 rano.

Bank Pocztowy

W dniach 23 marca (piątek) od godziny 20.00 do 24 marca (sobota) do godz. 18.00 bankowość internetowa Pocztowy24, Pocztowy24 Biznes oraz Pocztowy SMS będą niedostępne. Infolinia będzie dostępna tylko w trybie informacyjnym.



Płatności kartą oraz wypłaty z bankomatu będą dostępne.



Bank poinformował również, że do 24 marca do godz. 18.00 nie będzie możliwości składania wniosków o kartę płatniczą, kredytową i rachunki.



Od niedzieli 25 marca od godziny 19.00 do poniedziałku 26 marca do godz. 13.00 nie będzie można płacić kartą Mastercard w internecie, natomiast 26 marca od godz. 12.00 do godziny 19.00 nie będzie można płacić kartą Visa w internecie.