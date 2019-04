Kobietom z rocznika 1953 zostało już tylko kilka godzin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania w sprawie przeliczenia emerytury. Dotyczy to kobiet, które od decyzji ZUS nie odwoływały się do sądu.

Wyrokiem z 6 marca Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis, na podstawie którego emerytury przyznawane po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego były pomniejszane o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze.

Wyrok oznacza, że kobiety urodzone w 1953 roku mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania, a tym samym przeliczenie świadczenia już bez jego pomniejszania. Tryb i termin zależy od tego, czy sprawa przyznania emerytury była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem, czy też zakończyła się decyzją ZUS.

Ostatni dzwonek

Kobiety z rocznika 1953, które nie odwołały się od decyzji ZUS do sądu, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego miały miesiąc na złożenie tzw. skargi o wznowienie postępowania do ZUS. Termin ten mija we wtorek 23 kwietnia.

Jak złożyć taką skargę? Niepotrzebny jest specjalny formularz, wystarczy na zwykłej karce napisać wniosek o przeliczenie emerytury. W razie wątpliwości "wszystkie panie otrzymają pomoc na Salach Obsługi Klienta" - tłumaczy Maria Kuźniar z mazowieckiego oddziału ZUS. "Wystarczy złożyć pisemny wniosek, ale w razie wątpliwości pracownicy podpowiedzą jak go napisać" - podkreśliła.

Z kolei panie, które od decyzji ZUS odwołały się do sądu, po wyroku TK mają 3 miesiące na złożenie skargi o wznowienie postępowania sądowego. Skargę powinny złożyć w tym samym sądzie, w którym zapadł wyrok. W tym przypadku czas na złożenie skargi mija 21 czerwca.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że niestety nie będzie mógł przeliczyć świadczenia tym paniom, którym od doręczenia decyzji minęło już 5 lat. Przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego jasno wskazują, że mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego decyzji nie można uchylić po upływie 5 lat od dnia jej doręczenia.

Kobiety, które nie występowały o emeryturę w wieku powszechnym tylko o wcześniejszą i nadal ją pobierają nie są zobligowane żadnymi terminami.

Z wyliczeń resortu pracy, do którego dotarła PAP, wynika, że ze zmiany, która będzie konsekwencją orzeczenia TK, mogłoby skorzystać 112,5 tys. kobiet, a jej roczny koszt wyniósłby ponad 1 mld zł.