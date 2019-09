Tylko do 30 września rodzice mogą składać wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca. Ci, którzy nie dopilnują tego terminu, stracą 1500 złotych.

Od 1 lipca program Rodzina 500 plus objął wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Zgodnie z szacunkami resortu dzięki tym zmianom ze świadczenia skorzysta około 6,8 miliona osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

Osoby, które mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Od początku lipca wnioski o 500 plus można składać za pośrednictwem internetu. W tym celu można wykorzystać internetowy serwis banku, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS. Od 1 sierpnia wnioski o świadczenie można również składać także bezpośrednio w urzędzie lub wysyłając listem.

WNIOSEK O 500 PLUS

Trzeba się jednak spieszyć.

Należy bowiem pamiętać, że chcąc otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko, należy złożyć oświadczenie do 30 września. Tylko w tym przypadku rodzic otrzyma wyrównanie świadczenia z wyrównaniem od lipca. Pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 roku.

Począwszy od października świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzice, którzy nie złożą wniosku do końca września mogą stracić świadczenie za trzy miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień), co daje łącznie kwotę 1500 złotych.

Wypłata świadczeń

Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

