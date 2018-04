Odtwórz: Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedzieć

Kurs bitcoina we wtorek spadł poniżej bariery 7 tysięcy dolarów. Od początku roku wirtualna waluta straciła już ponad 52 procent swojej wartości. Zdaniem analityków, ostatnie spadki to efekt zbliżającego się ostatecznego terminu na złożenie rozliczenia podatkowego w Stanach Zjednoczonych.

W poniedziałek w ciągu zaledwie dwóch godzin kurs bitcoina zanurkował o 6 procent. We wtorek około godziny 9:00 czasu polskiego wirtualna waluta nieznacznie odrabiała straty. Za jednego bitcoina trzeba było bowiem zapłacić 6720,43 dol., co oznaczało wzrost o 0,07 procent w porównaniu do poprzedniej sesji.

Wartość wirtualnej waluty w tym roku spadła już jednak o ponad 52 procent.

Historyczny szczyt osiągnięty został 18 grudnia ubiegłego roku, kiedy kurs pokonał poziom 19,5 tysiąca dolarów.

Jakie przyczyny

Zdaniem niektórych analityków wyprzedaż jest związana z rozliczeniami podatkowymi.

Thomas Lee, szef działu badań w Fundstrat Global Advisors, powiedział w zeszłym tygodniu, że amerykańskie gospodarstwa domowe prawdopodobnie są winne państwu 25 miliardów dolarów podatku od zysków z tytułu posiadania kryptowalut.

Teraz, aby spełnić zobowiązania podatkowe, inwestorzy sprzedają zatem bitcoiny. To zdaniem Lee, może oznaczać "masową" wyprzedaż do 17 kwietnia, czyli dnia, w którym mija termin składania zeznań podatkowych w Stanach Zjednoczonych. W Polsce ten termin upływa 30 kwietnia.

Źródło: stooq.pl Notowania kursu bitcoina w ostatnich trzech dniach

Kolejnym impulsem do spadków jest niepewność regulacyjna. - Jesteśmy na niedźwiedzim rynku, dopóki nie pojawiają się nowi nabywcy - wskazał Ari Paul, partner zarządzający w firmie inwestycyjnej BlockTower Capital.

Kurs bitcoina spadł poniżej 10 tysięcy dolarów w marcu, kiedy amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd (SEC) ogłosiła, że platformy internetowe handlujące cyfrowymi aktywami muszą zarejestrować się w SEC.

Ponadto w ubiegłym tygodniu w Indyjski Bank Rezerw (odpowiednik Narodowego Banku Polskiego) ogłosił, że tamtejsze instytucje finansowe nie mogą legalnie zajmować się kryptowalutami.

Dogodna forma opodatkowania

Tymczasem, jak poinformował w poniedziałek polski resort finansów, ministerstwo pracuje nad zaproponowaniem dogodnej formy opodatkowania kryptowalut. Zanim jednak wejdą w życie nowe regulacje, wcześniej na stronie MF ukazała się informacja o aktualnych zasadach opodatkowania obrotu kryptowalutami.

Wynika z niej, że w rocznym PIT należy wykazać przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak między innymi bitcoin, litecoin czy ether.

Według resortu obrót kryptowalutami ma swoje skutki nie tylko w podatku dochodowym od osób fizycznych, ale także w podatku od towarów i usług (VAT) oraz od czynności cywilnoprawnych (PCC).

JAK ROZLICZYĆ DOCHODY Z KRYPTOWALUT?