Morawiecki: emerytury w górę o co najmniej 70 złotych

Morawiecki: emerytury w górę o co najmniej 70 złotych "Źródło: tvn24"

Odtwórz: Morawiecki: emerytury w górę o co najmniej 70 złotych

Odtwórz: Morawiecki: emerytury w górę o co najmniej 70 złotych

Marcowa podwyżka emerytur i rent nie będzie mniejsza niż 70 złotych brutto. Tak wynika z rządowego projektu w sprawie zasad waloryzacji w 2020 roku, który trafił do Sejmu. Najniższe świadczenia wzrosną z 1100 do 1200 złotych brutto.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku rząd przyjął projekt ustawy w sprawie zasad waloryzacji emerytur i rent w 2020 roku.

Ile wyniesie waloryzacja?

Dodatkowe pieniądze na emeryturze. Pracownicze Plany Kapitałowe w kolejnych firmach W 2020 roku kolejne firmy zaczną wprowadzać Pracownicze Plany Kapitałowe. Od 1 s... zobacz więcej » Zgodnie z projektem od 1 marca emerytury i renty wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji (który według prognoz wyniesie 103,24 proc.), jednak nie mniej niż o 70 zł.

Wyższą podwyżkę niż wynikającą z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc. otrzyma ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Ponadto najniższe emerytury od marca mają być podniesione z 1100 zł brutto do 1200 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł.

Aby otrzymać minimalną gwarantowaną przez państwo emeryturę należy mieć jednak odpowiedni staż pracy - w przypadku kobiet wynosi on 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat.

Koszt

W ocenie skutków regulacji zapisano, że zastosowanie w 2020 r. zmodyfikowanych zasad waloryzacji procentowej, z gwarantowaną minimalną podwyżką, zapewni ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej zwracało uwagę, że gdyby zastosowano dotychczasowe zasady waloryzacji świadczeń, emeryci i renciści z najniższym ustawowym świadczeniem (emerytura minimalna) otrzymaliby podwyżkę na poziomie 35,64 zł (w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 26,73 zł).

Resort szacował w ocenie skutków regulacji, że koszt zmiany zasad waloryzacji w 2020 roku (z ustawowej, procentowej na kwotowo-procentową) wyniesie 1,8 mld zł.