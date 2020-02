W marcu 2020 roku będzie miała miejsce waloryzacja emerytur. O ile wzrosną świadczenia? Ile wynosi wskaźnik waloryzacji? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Waloryzacja rent i emerytur w 2020 roku

W środę 12 lutego 2020 roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg przekazała, że wskaźnik waloryzacji wynosi 103,56 proc. Oznacza to, że w marcu emerytury i renty wzrosną o 3,56 proc.

Dodajmy przy tym, że minimalną kwotą, o jaką zwiększa się świadczenia, będzie 70 złotych brutto - tak wynika z nowelizacji ustawy, która czeka jeszcze na podpis prezydenta. Senat przyjął nowelę dotyczącą waloryzacji emerytur i rent bez poprawek. Zgodnie z nią najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną do 1200 zł (wzrost z 1100 zł), a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.

- Na waloryzacje rent i emerytur w 2020 roku przeznaczymy około 9,2 miliarda złotych - powiedziała Maląg.

Wcześniej, rząd zakładał wskaźnik waloryzacji na poziomie 103,24 proc. Przy tym wskaźniku koszt miał wynieść 7,16 mld zł.

O ile wzrosną renty i emerytury w 2020 roku?

Emerytom i rencistom, którzy otrzymują do 1966,29 zł brutto miesięcznie, świadczenia wzrosną o 70 zł. Dopiero powyżej tej kwoty będzie brany pod uwagę wskaźnik waloryzacji. Oznacza to, że osoby pobierające 2000 zł brutto, będą dostawać 2071 zł brutto. Według tej zasady ci co dostają 2500 zł brutto, od marca będą pobierać 2589 zł brutto. Emerytura w wysokości 3000 zł brutto wzrośnie do 3107 brutto, a 4000 zł brutto do 4142 zł brutto.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, osoby uprawnione do minimalnego świadczenia będą otrzymywać 100 zł więcej - 1200 zł brutto.

Poniżej przedstawiamy, jak waloryzacja wpłynie na wzrost emerytur brutto i netto.









Jak wylicza się wskaźnik waloryzacji?

Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2020 roku to suma inflacji emeryckiej w 2019 roku (2,6 proc. wg danych ze stycznia) oraz jedna piąta (20 proc.) realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku, który wyniósł 4,8 proc. Jedna piąta z tej wartości to 0,96 proc. Jak łatwo policzyć, wskaźnik waloryzacji w tym roku wyniesie 3,56 proc.

Powyższy wskaźnik waloryzacji poznaliśmy po tym, jak we wtorek Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku. Wyjaśnijmy jeszcze, że inflacja emerycka to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.