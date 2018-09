Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz ograniczenia w pracy infolinii. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają klientów kilku banków. Ostrzeżenia w tej sprawie pojawiły się na stronach internetowych instytucji finansowych.

BZ WBK

Na utrudnienia muszą przygotować się klienci BZ WBK, a wszystko z powodu zmiany nazwy banku. Strona informacyjna, serwisy internetowe i aplikacja mobilna zyskają nowy wygląd.

W związku z tym od piątku od godziny 23.30 do soboty do godziny 12.00 usługi bankowości internetowej i mobilnej będą niedostępne. Mimo to będzie można korzystać z kart płatniczych i bankomatów/wpłatomatów.



Przelewy zlecone w piątek w godzinach 22.30-23.30 zostaną wysłane do realizacji w sobotę po godzinie 12.00. "Po przerwie klienci banku będą mogli logować się do Santander internet (obecnie BZWBK24 internet) za pomocą przycisku "Zaloguj się" dostępnego na stronie internetowej Santander" - wskazano w komunikacie.

ING Bank Śląski

W sobotę zaplanowano przeprowadzenie prac technologiczno-serwisowych. W związku z tym w godzinach 8.00-10.00 niedostępne będą: moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile.

Getin Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 0.00 do godziny 6.00 nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Credit Agricole

Przerwę w pracy systemów informatycznych zaplanowano również w Credit Agricole.

W efekcie serwisy CA24 (internetowy, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR oraz płatności internetowe Przelew Online będą niedostępne od godziny 22.00 w sobotę do godziny 12.00 w niedzielę. Nie będzie więc na przykład można zalogować się na swoje konto w e-banku i aplikacji mobilnej, jak również zapłacić za zakupy przelewem online w sklepie internetowym.



"Nie będzie możliwe również otrzymywanie powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą, czy odpowiedzi na wysłane zapytanie o saldo. Serwis telefoniczny CA24 będzie dostępny wyłącznie w zakresie zastrzegania kart - poza zastrzeżeniem karty, nie będzie możliwe wykonanie żadnej innej operacji w tym serwisie" - czytamy w komunikacie.

Jak poinformowano, wpłaty dokonane na rachunek za pośrednictwem wpłatomatów zostaną zaksięgowanie w niedzielne popołudnie, po godzinie 12.00.

"Uprzejmie prosimy o wykonanie planowanych płatności i przelewów we wcześniejszym terminie" - radzą przedstawiciele banku.