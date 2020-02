Obowiązujący w Polsce limit dla transakcji zbliżeniowych bez podawania PIN-u zostanie podniesiony do 100 złotych - poinformowała tvn24bis.pl Visa. Wiemy, kiedy zaczną obowiązywać nowe zasady.

"17 lipca 2020 r. obowiązujący w Polsce limit dla transakcji zbliżeniowych Visa bez podawania PIN-u, który wynosi obecnie 50 zł, zostanie podniesiony do wysokości 100 zł. Stanowi to odpowiedź na oczekiwania konsumentów, gdyż płatności zbliżeniowe stają się coraz powszechniejsze"- napisano w komunikacie Visy, przesłanym tvn24bis.pl.

"Podniesienie limitu dla transakcji zbliżeniowych dokonywanych kartami Visa zostało uzgodnione z uczestnikami ekosystemu bankowego w Polsce i uzyskało akceptację Narodowego Banku Polskiego" - podał wydawca kart płatniczych.

Informację jako pierwszy podał portal internetowy money.pl.

"Jesteśmy gotowi do wprowadzenia tej zmiany"

"Jesteśmy gotowi do wprowadzenia tej zmiany"

"Termin podwyższenia limitu płatności zbliżeniowych bez PIN zależy nie tylko od Mastercard, ale musi być oparty na porozumieniu i gotowości całej branży, w tym banków i agentów rozliczeniowych, obsługujących terminale płatnicze. Wprowadzenie tej zmiany wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania infrastruktury technologicznej, aby zapewnić zachowanie dotychczasowego, najwyższego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie przesłanym tvn24bis.pl.

"Jako Mastercard jesteśmy gotowi do wprowadzenia tej zmiany. W maju 2018 r., jako pierwsi na polskim rynku, otrzymaliśmy zgodę NBP w tym zakresie. Ostatnio opublikowaliśmy też odpowiednie instrukcje i wskazówki dla wydawców kart oraz agentów rozliczeniowych związane z podniesieniem limitu płatności bez PIN z 50 zł do 100 zł" - przypomniała firma.

Matercard podkreślił też, że "aktualnie obowiązujący limit płatności zbliżeniowych bez PIN, w wysokości 50 zł, został ustalony w 2007 r.". "Od tamtej pory siła nabywcza złotówki uległa zmianie, co wpłynęło na zwiększenie wartości codziennych, szybkich zakupów. Co więcej, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, aktualny limit transakcji bez PIN obowiązujący w Polsce należy do najniższych" - dodano.

Mastercard zaznaczył, że po zwiększeniu limitu "konsumenci będą mogli posługiwać się tymi samymi kartami, co do tej pory".

Rok temu informowaliśmy, że Visa otrzymała zgodę od Narodowego Banku Polskiego na zwiększenie limitu dla transakcji zbliżeniowych. W maju 2018 roku otrzymał ją natomiast Mastercard.

Transakcje zbliżeniowe odbywają się bezstykowo (konieczne jest tylko zbliżenie karty do terminala). Obecnie przy płatnościach poniżej 50 zł nie jest wymagane podanie kodu PIN.

Polacy płacą zbliżeniowo

W Polsce rośnie liczba kart zbliżeniowych. Narodowy Bank Polski podał, że na koniec września 2019 roku było ich 36,2 mln. Przełożyło się to na rekordowo wysoki udział w całości rynku kart płatniczych na poziomie 86 proc.



Z danych NBP wynika, że w trzecim kwartale 2019 roku kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej w Polsce przeprowadzono 1 mld 241 mln transakcji. W porównaniu do poprzedniego kwartału liczba transakcji wzrosła o 86,5 mln. W trzecim kwartale 2019 roku udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wzrósł do 88,8 proc. z 86,3 proc. kwartał wcześniej.



Łączna wartość bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych w trzecim kwartale 2019 roku wyniosła 66,3 mld zł. W porównaniu do kwartału poprzedniego wartość tych transakcji wzrosła o 4,1 mld zł.