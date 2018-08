Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nawet w przypadku, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa oraz wydłużenie okresu spłaty długu. To tylko niektóre zmiany, które mają wejść w życie już w przyszłym roku. O nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS mówił Grzegorz Baran z Kancelarii Podatkowo-Prawnej Baran&Pluta.

Rząd szykuje zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej. O tym, czego możemy się spodziewać, mówił gość TVN24 BiS, który poznał wstępne propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości.

- Jeżeli w sposób rażąco niedbały doprowadzimy do swojego zadłużenia, to sąd i tak ogłosi upadłość konsumencką - podkreślił Grzegorz Baran. Do tej pory wnioski takich dłużników były oddalane przez sądy.

Wydłużony okres spłaty długu

Po zmianach zostanie także wydłużony okres spłaty długu, który jest elementem postępowania upadłościowego. Jak zaznaczył Baran, sądy coraz częściej sięgają po takie rozwiązanie. Dla dłużnika, który doprowadził do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty długów może wynieść nawet na 7 lat, podczas gdy obecnie to maksymalnie 3 lata.

Plan spłaty to element postępowania upadłościowego.

Sąd ustala, jaka część dochodów konsumenta przeznaczana będzie na zaspokojenie wierzytelności i w jakim okresie konsument będzie miał wykonywać obowiązki związane z planem spłaty. W takim przypadku bierze pod uwagę między innymi możliwości zarobkowe upadłego.

- To są symboliczne spłaty od 100 do 300 złotych. Sąd karze nam co miesiąc wpłacać je na rzecz wszystkich wierzycieli - wyjaśniał Grzegorz Baran.

Inne zmiany

Po zmianach dłużnik-konsument ma zyskać możliwość zawarcia układu z wierzycielami.

W takim przypadku sąd tylko zatwierdza układ, a dłużnik może zachować przynajmniej część majątku. Do tej pory układ był zarezerwowany tylko dla przedsiębiorców. - Dłużnik musi jednak zatrudnić doradcę restrukturyzacyjnego - zaznaczył ekspert.

Ponadto wraz z nowelizacją wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką swojego dłużnika. Do tej pory taka procedura była możliwa tylko dla przedsiębiorców. Co to oznacza? Hipotetycznie, ktoś ma 100 złotych długu i go nie spłaca. Ma jednak majątek warty milion złotych. Składamy zatem wniosek do sądu o jego upadłość konsumencką, a sąd ją ogłasza. W takiej sytuacji dłużnik - mimo posiadania majątku znacznie przekraczającego dług - może stracić reputację - ocenia Baran.

Dodatkowo po zmianach niezłożenie wniosku o upadłość firmy ma już nie być przesłanką do oddalenie wniosku o upadłość konsumencką, jak do tej pory było.

Termin wejścia w życie

Trzeba podkreślić, że powyższe zmiany to na razie propozycje. Ostateczny kształt nowych przepisów może się zmienić.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" powiedział, że projekt nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej "niebawem powinien trafić na posiedzenie rządu do akceptacji".

- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na początku 2019 roku nowa ustawa wejdzie w życie - sprecyzował.

W pierwszej połowie 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ponad 3 tysiące upadłości konsumenckich. Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, że na koniec roku liczba może przekroczyć 6,5 tysiąca wobec około 5,5 tysiąca w 2017 roku. Oznaczałoby to zatem wzrost o 17,8 procent.