Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że DNB Bank Polska odda swoim klientom pieniądze uzyskane z podniesionej marży i wyższych opłat za kont. To konsekwencja decyzji regulatora ws. warunków promocji kredytów hipotecznych.

"Potwierdzamy otrzymanie decyzji UOKiK w sprawie przywrócenia niektórym klientom, którzy naruszyli warunki promocji, marż kredytów hipotecznych do niższego, promocyjnego poziomu. Decyzja bazuje na dobrowolnych zobowiązaniach DNB podjętych w wyniku długich rozmów z UOKiK w tej sprawie. DNB deklaruje ścisłe przestrzeganie decyzji UOKiK. W terminach wskazanych przez UOKiK opublikujemy szczegółowe komunikaty w tej sprawie" - brzmi przesłane tvn24bis.pl stanowisko banku.

Docierały skargi na bank

Z komunikatu urzędu wynika, że docierały do niego skargi na to, że DNB podwyższa marżę objętych promocją kredytów hipotecznych i opłaty za konto w pakiecie Personale. O sprawie zawiadamiał również Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu.

Jak podano, zdaniem banku, kredytobiorcy nie dotrzymali warunków promocji, na podstawie której płacili mniejsze raty. Zgodnie z umową, musieli oni zasilać konto konkretną kwotą (np. 5 tys. zł) co miesiąc lub utrzymywać ustalone oszczędności (np. 100 tys. euro). Wiele osób przelewało pieniądze z innego konta prowadzonego przez DNB. Jednak bank uznawał jedynie przelewy z zewnętrznych źródeł i w efekcie bez żadnego ostrzeżenia - podwyższał marżę. Praktyka rozpoczęła się na początku 2015 roku i trwa do dziś.

"Przeanalizowaliśmy regulaminy promocji i ustaliliśmy, że nie zastrzegały one, że przelewy muszą zostać zrobione z kont w innych bankach. Tym samym kredytobiorcy mogli spełniać warunki promocji i mogli płacić niższe raty" - uważa cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.

Byli klienci muszą złożyć wniosek

Jak dodano, DNB podwyższył też opłatę za konto Personale z 18 do 22 zł. Osoba, która je założyła, mogła liczyć na korzystniejsze warunki kredytu hipotecznego. Gdy jednak nie zgadzała się z wyższą opłatą i chciała wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta, narażała się również na podwyższenie oprocentowania kredytu hipotecznego. Zastrzeżenia UOKiK wzbudziły negatywne konsekwencje finansowe, które w tym wypadku mieli ponosić konsumenci.

Wyjaśniono, że bank m.in. przywróci niższą marżę promocyjnych kredytów hipotecznych, odda różnicę między marżą podwyższoną i promocyjną, przywróci niższe opłaty za konto Personale (18 zł) i odda konsumentom różnicę wynikającą z pobrania wyższych opłat.

Zgodnie z wyjaśnieniami regulatora, obecni klienci DNB dostaną automatycznie zwrot pieniędzy, a byli klienci muszą złożyć wniosek do banku.