Ponad 170 milionów złotych kosztują innych kierowców wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców - wynika zr wstępnego podsumowania 2017 roku przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W ubiegłym roku średnio co piąta szkoda, za którą fundusz wypłacił odszkodowanie spowodowana została przez nieustalonego kierowcę.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny policzył, że w minionym roku zlikwidował w sumie 7,9 tys. szkód. Odszkodowania wypłacono za ponad 5,3 tys. szkód. 80 procent tych wypadków spowodowali kierowcy bez ważnej polisy ubezpieczeniowej. W co piątym przypadku w ogóle nie udało się ustalić kierowcy, który doprowadził do wypadku.

Podsumowując, za wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych kierowców, UFG wypłacił ponad 170 mln złotych. Część tej kwoty to m.in. odszkodowania i renty dla ofiar wypadków.

Kary za brak OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ubiegłym roku zarejestrował ponad 98 tys. zawiadomień dotyczących braku ubezpieczenia OC. Fundusz wystawił 79,9 tys. wezwań o zapłacenie kary za brak polisy. To o 12 proc. więcej niż przed rokiem.

"Przychody z tytułu kar za brak OC wyniosły w minionym roku 158 mln złotych, o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Wobec coraz skuteczniejszego wykrywania kierowców bez OC oraz większej świadomości ubezpieczonych odnośnie terminu zakupu tej polisy – jeszcze w 2016 roku UFG obniżył o połowę szacunki dotyczące liczby nieubezpieczonych pojazdów poruszających się po polskich drogach" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie UFG.

Bez ważnej polisy

Aktualnie Fundusz szacuje, że w Polsce może być około 90-100 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi 0,4–0,5 procent pojazdów biorących udział w ruchu (wcześniej było to ok. 200 tys., tj. prawie 1 proc.).



Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny poza ściganiem kierowców bez ważnej polisy, zajmuje się również wypłatą odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców.

Finansowanie UFG

Na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny składają się firmy sprzedające polisy komunikacyjne. W ubiegłym roku składka wyniosła w sumie 195,6 mln złotych, o 33,6 mln więcej niż rok wcześniej.

Fundusz szacuje, że w 2017 roku z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych (OC komunikacyjne i rolników) towarzystwa zebrały łącznie 15 mld złotych, o blisko 2,6 mld złotych więcej niż przed rokiem.