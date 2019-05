Ostatni emeryci i renciści otrzymali na swoje konto świadczenie z programu Emerytura plus - poinformował w piątek rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, do wypłaty zostały jeszcze tylko "trzynastki" dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Jednorazowe świadczenie Emerytura plus w wysokości 1100 zł brutto (ok. 888 zł netto) jest wypłacane "z urzędu" wraz z emeryturą lub rentą. Pierwsze trzynastki – dla osób pobierających świadczenia na początku miesiąca – wypłacono pod koniec kwietnia.



Jak poinformował Andrusiewicz, w piątek ostatni emeryci i renciści otrzymali na swoje konto pieniądze z programu Emerytura plus. Wyjaśnił, że wypłata ostatniej transzy "trzynastego" świadczenia nastąpiła z jednodniowym wyprzedzeniem, gdyż standardowy termin płatności, czyli 25 dzień miesiąca, w maju jest dniem wolnym od pracy.



Spadek po OFE do podziału. ZUS włączy się do walki o potężne pieniądze Doradcy emerytalni wyliczą zyski z przeniesienia składek do Zakładu Ubezpieczeń... zobacz więcej » W siedmiu kolejnych terminach płatności: 1,5,6,10,15,20 oraz 25 maja, ZUS wypłacił blisko 8,3 mln trzynastych świadczeń na kwotę 8,9 mld zł brutto. Większość z tej kwoty, bo w granicach 72 proc. została przelana na konta bankowe klientów ZUS, pozostała cześć to wypłaty za pośrednictwem operatora pocztowego.

Została jedna transza

Rzecznik ZUS zaznaczył, że do wypłaty została jeszcze jedna transza jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Dla tych osób terminem płatności "trzynastki" jest 1 czerwca.

- Jednak z uwagi na fakt, że to również dzień wolny od pracy, świadczenia dla tej grupy ok. 110 tys. klientów zostaną wypłacone do piątku 31 maja. Ostatnia transza wypłatowa opiewa na kwotę 111 mln zł - przekazał Andrusiewicz.

Dla kogo?

Świadczenie Emerytura plus jest wypłacane osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.



Trzynastą emeryturę otrzymały także te osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. matczyną emeryturę), które do 30 kwietnia miały już przyznane prawo do tego świadczenia.



W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługuje jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.