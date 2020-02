Ile wyniesie trzynasta emerytura? Kto otrzyma dodatkowe świadczenie? Czy trzeba składać wniosek, by otrzymać pieniądze? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące trzynastej emerytury.

1. Wysokość trzynastej emerytury

Zgodnie z ustawą, którą wczoraj podpisał prezydent, trzynaste emerytury będą rokrocznie ustalane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie.

W 2020 roku świadczenie wyniesie 1200 złotych brutto, czyli 981 złotych netto.

2. Bez wniosku

Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego wniosku ani deklaracji.

Informację o przyznaniu tak zwanej trzynastki wszyscy zainteresowani otrzymają w liście od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wysyłkę listów rozpocznie w kwietniu.

Informację o przyznaniu tak zwanej trzynastki wszyscy zainteresowani otrzymają w liście od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wysyłkę listów rozpocznie w kwietniu.

Większość osób otrzyma dodatkowe świadczenie wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

3. Kto otrzyma?

Dodatkowe świadczenia otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 roku, pobierają emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Co ważne, w razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, o którym mowa powyżej, osobie uprawnionej przysługuje jedna trzynasta emerytura.

Jak możemy przeczytać w ustawie, "do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osób, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które podlega proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej".

Zgodnie z przepisami, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie przysługuje osobom, którym prawo do powyższych świadczeń zostało zawieszone na dzień 31 marca 2020 roku.

4. Koszt wypłat

Po raz pierwszy trzynaste emerytury, w kwocie 1100 złotych brutto, zostały wypłacone w 2019 roku. Wsparcie trafiło wówczas do 9,8 miliona osób.



Podobnie będzie w tym roku. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 roku zostanie wypłacone dla około 9,8 miliona świadczeniobiorców, w tym dla blisko 285 tysięcy rencistów socjalnych i około 19 tysięcy osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Całkowity koszt wypłaty trzynastych emerytur i rent to prawie 12 miliardów złotych.

5. Źródło finansowania

Źródłem finansowania trzynastek będą pieniądze Funduszu Solidarnościowego, czyli dawnego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i z budżetu państwa. Ustawę w tej sprawie prezydent Andrzej Duda podpisał pod koniec ubiegłego roku.

Zmianom sprzeciwiali się przedstawiciele opozycji. W trakcie prac w Sejmie wskazywali, że fundusz został utworzony w celu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Będą kolejne świadczenia?

To nie koniec dodatków pieniężnych dla emerytów i rencistów. Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt ustawy o czternastej emeryturze. Świadczenie ma być wypłacone w listopadzie 2021 roku.

Przy wypłacie będzie stosowana zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że pełną czternastkę w wysokości najniższej emerytury dostaną te osoby, których świadczenie nie przekracza 2,9 tysiąca złotych brutto. Pozostali otrzymają czternastkę zmniejszoną. Jeśli ktoś otrzymuje świadczenie 3 tysiące złotych brutto, to jego czternastka będzie zmniejszona o 100 złotych.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek wyraził nadzieję, że z czasem pojawi się także "piętnasta emerytura". - Cieszę się, że i w zeszłym roku, i w tym roku, i dalej - wierzę w to głęboko - w kolejnych latach te wsparcia będą. Mam nadzieję, że będzie czternasta emerytura, daj Boże potem piętnasta emerytura, aż dojdziemy do tego, że podwyższymy państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący, bo to jest ważne - mówił Duda.