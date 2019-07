5104,46 złotych - tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu tego roku. To o 5,3 procent więcej niż rok temu - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Dane obejmują średnie i większe podmioty, w których liczba pracujących przekracza dziewięć osób.

Przeciętne miesięczne #wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019 r. wyniosło 5 104,46 zł (wzrost o 5,3% r/r).



Więcej: https://t.co/q3nvzfRQ6h#GUS #statystyki #gospodarka #przedsiębiorstwa #praca #wynagrodzenia #RynekPracy pic.twitter.com/qcmmPgO4h2 — GUS (@GUS_STAT) 17 lipca 2019

Komentarze analityków

"Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 5,3 proc. r/r, poniżej nawet najniższej prognozy. Główny winowajca? Ogromne wahnięcie w dniach roboczych (było +1 r/r w maju, w czerwcu -2 r/r). To nie zdarza się często i efekty tego zobaczymy też w produkcji" - napisali na Twitterze analitycy z mBank Research.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 5,3% r/r, poniżej nawet najniższej prognozy. Główny winowajca? Ogromne wahnięcie w dniach roboczych (było +1 r/r w maju, w czerwcu -2 r/r). To nie zdarza się często i efekty tego zobaczymy tez w produkcji. pic.twitter.com/hZjIEUEKAD — mBank Research (@mbank_research) 17 lipca 2019