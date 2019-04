Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od 31 marca 2016 roku do 29 marca 2019 roku wyniosła 19,7 procent - podała w czwartek Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Stopa zwrotu z inwestycji jest podstawową miarą oceny efektywności polityki inwestycyjnej OFE.

Obliczana jest przez poszczególne OFE na koniec marca i września każdego roku za ostatnie 36 miesięcy. KNF poinformowała w październiku ub. r., że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za okres od 30 września 2015 r. do 28 września 2018 r. wyniosła 18,8 proc.

Najwyższą stopę zwrotu zanotowało MetLife OFE - 22,2 proc. Za nim znalazły się OFE PZU "Złota Jesień" (22 proc.) oraz PKO BP Bankowy OFE (20,9 proc.).

Wysokość stopy zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych za okres od 31 marca 2016 roku do 29 marca 2019 roku:

Źródło: KNF Wysokość stopy zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych

W tym samym czasie, od 31 marca 2016 roku do 29 marca 2019 roku, szeroki indeks WIG zyskał 21,7 proc. czyli nieco więcej niż średnia OFE.

Notowania WIG

Ile pieniędzy w OFE?

W Otwartych Funduszach Emerytalnych pieniądze na przyszłe emerytury ma 15,8 miliona Polaków. To dane KNF na koniec lutego 2019 roku.

Nie ma jeszcze jednolitej koncepcji, w jaki sposób ostatecznie zlikwidować OFE i oddać pieniądze w nich zgromadzone w ręce Polaków. Pierwsze zapowiedzi mówiły o tym, że zebrane tak 160 mld zł zostanie podzielone.75 proc. miałoby trafić na konta na IKZE, 25 proc. do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

To nie jedyna koncepcja zagospodarowania aktywów zgromadzonych w funduszach. W ubiegłym tygodniu w doniesieniach prasowych pojawiły się informacje, że całość pieniędzy może trafić do Polaków. "Uważam, że byłby to bardzo dobry scenariusz, z korzyścią dla uczestników OFE, pozwalający przekształcić system emerytalny i odbudować zaufanie do rynku kapitałowego, co jest istotne również w kontekście uruchamianych od 1 lipca PPK" - powiedział PAP Biznes prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.