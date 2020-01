Aż o 114,51 zł miesięcznie wzrosną składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które płacą przedsiębiorcy. To najwyższy wzrost od 11 lat - informuje ekonomista Łukasz Kozłowski.

Składka zdrowotna w 2020 roku

We wtorek Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące średniej pensji w sektorze przedsiębiorstw, która w IV kwartale 2019 roku wyniosła dokładnie 5368,01 zł. Jest to o tyle ważne, że od tej kwoty wyliczana jest składka zdrowotna - jeśli chodzi o kwoty składek na ZUS w 2020 roku była to ostatnia niewiadoma.

Podstawa, od której obliczana jest składka zdrowotna, to 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia z czwartego kwartału 2019 roku. Sama składka wynosi 9 proc. tej podstawy. Oznacza to, że w 2020 roku przedsiębiorcy będą musieli miesięcznie płacić na składkę zdrowotną 362,34 zł.

W sumie przedsiębiorcy płacić na ZUS w 2020 roku 1431,48 zł, czyli o 114,51 zł (8,7 proc.) więcej niż w 2019 roku. "W ujęciu procentowym to największy wzrost od 8 lat, a kwotowo - od 11 lat" - zauważa główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Łukasz Kozłowski.

Tak prezentują się składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020:

- składka emerytalna - 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w stosunku do 2019 r.),

- składka rentowa - 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł),

- składka chorobowa - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł),

- składka wypadkowa - 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł),

- składka na Fundusz Pracy - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł),

- składka zdrowotna - 362,34 zł (wzrost o 20,02 zł).

Podstawa, od których wyliczana jest wielkość składek wszystkich oprócz zdrowotnej, uzależniona jest rządowych prognoz średniego wynagrodzenia. Według projektu budżetu na przyszły rok ma ono wynieść 5227 zł. Podstawa wymiaru składek to 60 proc. prognozowanego na 2020 rok średniego wynagrodzenia i według założeń to 3136,20 zł.



Ulga na start i mały ZUS

Przedsiębiorcy korzystający z 6-miesięcznej ulgi na start będą opłacać wyłącznie składkę zdrowotną, wynoszącą w 2020 r. 362,34 zł w skali miesiąca.

Uprawnieni do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne przez 2-letni okres zapłacą natomiast w sumie 609,14 zł miesięcznie (o 53,25 zł więcej niż w 2019 r.).

Od 1 lutego 2020 roku z Małego ZUS-u będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł.

"Teraz kwota składek na Małym ZUS zależy od przychodu. Natomiast od lutego będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku" - wyjaśnił resort rozwoju. I dodał, że "podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 roku)".

Od 1 lutego 2020 roku w życie wchodzi również Mały ZUS Plus. Uprawnieni przedsiębiorcy będą płacić niższe, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne, jeśli zgłoszą chęć skorzystania z ulgi do 2 marca. Mały ZUS plus będzie można opłacać dopiero po wykorzystaniu przysługującej przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia działalności "ulgi na start" (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz 2-letniego okresu preferencyjnych składek.