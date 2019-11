7589 euro, czyli niemal 32,3 tysiące złotych - tyle średnio w 2019 roku Polacy przeznaczą na zakup towarów i usług oraz na oszczędności. To nieco ponad połowę średniej siły nabywczej w Europie (14 739 euro). Najwyższą średnią kwotą dysponują mieszkańcy Liechtensteinu, Szwajcarii i Luksemburga, a najniższą - Ukrainy, Kosowa i Mołdawii. To główne wyniki najnowszej edycji badania instytutu GfK Siła nabywcza w Europie.

W całym bieżącym roku Europejczycy będą mieć do swojej dyspozycji blisko 10 bilionów euro. W przeliczeniu na osobę to 14 739 euro, co oznacza wzrost siły nabywczej na osobę o 3,5 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

Lider bez zmian

W rankingu państw Liechtenstein po raz kolejny plasuje się na pierwszym miejscu pod względem siły nabywczej z kwotą 67 550 euro na osobę (ponad 4,5-krotność średniej europejskiej), która znacznie przewyższa wartości dla pozostałych państw.

Drugie miejsce, podobnie jak w zeszłym roku, zajmuje Szwajcaria z kwotą 42 067 euro na osobę. Na podium znalazł się również Luksemburg z siłą nabywczą na poziomie 35 096 euro na osobę, spychając Islandię z trzeciej na czwartą pozycję.

Pozostałe kraje z pierwszej dziesiątki rankingu także mogą poszczycić się jednostkowym dochodem rozporządzalnym netto znacznie powyżej średniej.

Spośród 42 krajów uwzględnionych w badaniu 16 posiada siłą nabywczą na mieszkańca powyżej średniej europejskiej, natomiast 26 poniżej tej wartości. Najniższą siłą nabywczą, na poziomie 1830 euro na osobę, dysponują mieszkańcy Ukrainy.









Duża różnica

Polska znalazła się w tym zestawieniu na 29. miejscu z siłą nabywczą na poziomie 7589 euro. Autorzy badania zwracają uwagę na dużą różnicę między bogatymi a biednymi powiatami w naszym kraju.

Warszawa zajmuje pierwsze miejsce z siłą nabywczą na osobę w wysokości 13150 euro (prawie 56 tys. zł). Oznacza to, że mieszkańcy stolicy mają 73 proc. więcej pieniędzy na zakupy konsumenckie niż wynosi średnia krajowa.

Natomiast na drugim biegunie znajduje się Szydłowiec, który ma siłę nabywczą na mieszkańca w wysokości 4824 euro (20,5 tys. zł). Stanowi to prawie 64 proc. średniej krajowej i prawie jedną trzecią średniej europejskiej.