Sejm uchwalił w czwartek ustawę upraszczającą rozliczenia PIT, nakładającą na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za podatników. Ułatwienia dotyczą między innymi podatników rozliczających się indywidualnie oraz wspólnie z małżonkiem.

Ustawę poparło 424 posłów, przeciw było dwóch, jeden się wstrzymał.



Rewolucja w podatkach. Siedem najważniejszych zmian Mniejszy CIT dla małych firm, nowy podatek od wyprowadzki z Polski, opodatkowani... zobacz więcej » - Rząd proponuje wprowadzenie, obok funkcjonujących dotąd sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika, czyli w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu e-deklaracje, nowej formy rozliczenia podatkowego, polegającej na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku przez podatnika - wyjaśniał w toku prac szef komisji finansów Andrzej Szlachta (PiS).

Wniosek niepotrzebny

Zgodnie z ustawą Krajowa Administracja Skarbowa będzie wypełniać za podatnika roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie.

Z wypełnionym przez KAS zeznaniem podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego.

Jak wyjaśniał na antenie TVN24 BiS Grzegorz Baran z Kancelarii Baran & Pluta, w przypadku deklaracji złożonej elektronicznie, na przykład już 15 lutego, fiskus będzie miał 45 dni na zwrot nadpłaty podatku. - Do tej pory to było 90 dni - przypomniał.



Możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.



Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.



W zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mogli wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty.

Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia.