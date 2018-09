Obecni klienci Deutsche Bank 10 listopada automatycznie staną się klientami Santander Bank Polska. Zmiana ma związek z przejęciem części działalności banku. Nic nie zmieni się dla klientów spłacających kredyty walutowe.

Deutsche Bank wysyła listy do klientów indywidualnych, które obejmują zasady przeniesienia ich produktów i usług do Santander Bank Polska (wcześniej BZ WBK). Zmiany są efektem fuzji, na którą zgodę w lipcu wydała KNF.

Co czeka klientów?

Zmianie ulegną między innymi nazwy kont osobistych, kart kredytowych, kont oszczędnościowych, ponadto udostępnione zostaną także nowe funkcjonalności dla kart płatniczych dotyczące zmiany limitów transakcyjnych, zastrzeżenia karty czy jej odblokowania.

Od 12 listopada, czyli po weekendzie, zmieni się także proces logowania do bankowości internetowej. EasyNET zostanie zastąpiony usługą Santander online.

"Począwszy od tego dnia, po zalogowaniu do db easyNET klienci zostaną poproszeni o przejście przez bardzo prosty proces zmiany usług bankowości elektronicznej na Santander online" - czytamy w informacji przesłanej tvn24bis.pl.

Jak dodano, ci którzy nie korzystali z usług bankowości elektronicznej Deutsche Bank, mogą aktywować usługę Santander online w dowolnym oddziale banku.

Co ważne po finalizacji przejęcia nie zmienią się numery rachunków bankowych przenoszonych produktów, numery kart, terminy ich ważności oraz kody PIN. Wyjątkiem będzie zmiana rachunków do spłaty kart kredytowych, a także rachunków do spłat kredytów walutowych pozostających w obsłudze Deutsche Bank.

Jak poinformowali przedstawiciele DB, podwyższeniu nie ulegną opłaty i prowizje. Nie zmieni się również oprocentowanie kont osobistych, lokat terminowych, kart kredytowych i kredytów. Bez zmian pozostanie sposób spłaty i obsługa kredytów hipotecznych w złotych przenoszonych do Santander Bank Polska.

DB Polska będzie kontynuował działalność w Polsce w zakresie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, a także detalicznych kredytów hipotecznych w walutach obcych.

Zmiany na bankowym rynku

Rok 2018 to nie tylko przejęcie Deutsche Banku przez Santander. Bank BGŻ BNP Paribas podał w kwietniu, że kupi podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska od Raiffeisen Bank International AG za 3,25 mld zł.

Działalność ta obejmuje m.in. obsługę małych i średnich firm, bankowość korporacyjną, działalność detaliczną oraz private banking, ale z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych. Zakończenie transakcji planowane jest w czwartym kwartale 2018 roku, ale klienci zmianą odczują już raczej w przyszłym roku.

Nie dojdzie natomiast do rozważanej fuzji Pekao i Aliora. Na początku sierpnia banki podały w raportach, że nie doszły do porozumienia co do warunków ich połączenia, które w ocenie zarządów pozwalałyby na osiągnięcie "największej dodatkowej wartości" dla akcjonariuszy.