Rada Ministrów przyjęła projekt noweli o podatku od kopalin. - Od podatku od wydobycia miedzi i srebra będzie można odliczać darowizny dla lokalnych samorządów - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zmiany mają wejść w życie od czerwca 2019 roku.

"Pewna część kwoty podatku miedziowego będzie mogła zostać przeznaczona na cele związane z działalnością samorządu lokalnego, będzie odliczona od podatku, czyli z ewidentną korzyścią dla mieszkańców, a pieniądze zostaną w społeczności lokalnej" - mówił Morawiecki po wtorkowym posiedzeniu rządu. Sześć, pięć, a może tylko trzy miliardy rocznie. Ile rząd chce wydawać na drogi lokalne? Tworzymy fundusz z 6 miliardami złotych na drogi lokalne – mówi premier Mateusz... zobacz więcej »

Gospodarzem projektu jest Ministerstwo Finansów. Szefowa resortu Teresa Czerwińska poinformowała, że projekt jest adresowany do przedsiębiorstw, które zajmują się wydobyciem miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej. Celem regulacji jest wprowadzenie możliwości darowizny w wysokości 5 proc. podatku od wydobycia, czyli tzw. podatku miedziowego, która będzie obniżała kwotę tego podatku.

Zmiany od czerwca 2019 roku

„Darowizna ta będzie dokonywana na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiatu, województwa, na terenie których ta działalność wydobywcza jest prowadzona. Ideą jest kreowanie pewnej szczególnej więzi i wzmocnienie tej więzi między przedsiębiorstwami, które prowadzą tego typu działalność związaną z wydobyciem, a jednostkami samorządu terytorialnego, realizacja postulatów odpowiedzialnego rozwoju, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec mieszkańców” – wskazała Czerwińska. „Możemy powiedzieć, że będzie to pewna rekompensata” – podkreśliła.

Jak dodała, rozwiązanie będzie obowiązywało od 1 czerwca 2019 r., a ponieważ podatek miedziowy jest liczony w ujęciu miesięcznym, to pierwsze odliczenie będzie mogło nastąpić od razu po wejściu ustawy, czyli od czerwca przyszłego roku.

Stanowisko KGHM

Prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński powiedział, że zmiana formuły podatku od wydobycia i dalsza praca nad nią pozwalają na znalezienie balansu między potrzebami inwestycyjnymi a potrzebami budżetu. Podkreślił, że KGHM to firma globalna, ma dwie kopalnie na dwóch kontynentach i 80 proc. aktywów w Polsce.

"Choć myślimy globalnie, to działamy lokalnie. Sercem KGHM jest zagłębie miedziowe, to jest Lubin, Polkowice, Głogów, Legnica. Bardzo skupiamy się na ich rozwoju i przyszłości zarówno pracowników, jak i lokalnych przedsiębiorców. A przyszłość to inwestycje, udostępnianie złóż, nowe technologie" - mówił Chludziński.

Szef koncernu miedziowego poinformował, że gdyby kwotę darowizny odnieść do tegorocznych szacunków wysokości podatku miedziowego płaconego przez KGHM, to spółka mogłaby przekazać i odliczyć kwotę ok. 70 mln zł.

Podatek miedziowy

Podatek od wydobycia niektórych kopalin jest pobierany w Polsce od kwietnia 2012 roku. Na początku obejmował tylko wydobycie miedzi i srebra. Po nowelizacji przepisów w 2016 roku opodatkowane zostało jeszcze wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Podatek od tych kopalin pobierany będzie od 1 stycznia 2020 roku. Na dzień dzisiejszy jedynym płatnikiem tej daniny jest KGHM.

Dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec sierpnia 1,17 mld zł, co daje 90,8 proc. całorocznego planu. W tym roku rząd zakłada wpływy na poziomie 1,6 mld zł.