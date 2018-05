Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 procent w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

Decyzja ws. stóp procentowych jest zgodna z oczekiwaniami - wszyscy ankietowani wcześniej przez PAP ekonomiści (20) oczekiwali, że na majowym posiedzeniu RPP utrzyma ich dotychczasowy poziom.

Prognozy