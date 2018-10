Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie - podała RPP w komunikacie.

Decyzja w sprawie stóp procentowych jest zgodna z konsensusem rynkowym - wszyscy ankietowani wcześniej przez PAP Biznes ekonomiści (20) oczekiwali, że na październikowym posiedzeniu RPP utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych NBP.

Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 procent, lombardowa - 2,50 procent, depozytowa - 0,50 procent, zaś redyskonta weksli - 1,75 procent.

Prognozy ekonomistów

Trzynastu z 20 ankietowanych przez PAP Biznes ekonomistów prognozuje stabilizację stóp procentowych w Polsce przez cały 2019 rok. Pozostali, za wyjątkiem jednego, spodziewają się pierwszej podwyżki w IV kwartale 2019 roku.



13 ekonomistów oczekuje, że stopa referencyjna będzie wynosić 1,50 procent na koniec 2019 roku (o 3 więcej niż we wrześniu), sześciu, że będzie to 1,75 procent (trzy głosy mniej), a jeden, że 2,00 procent (bez zmian).

Żaden ekonomista nie spodziewa się więcej niż dwóch podwyżek do końca 2019 roku.



RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 punktów bazowych.