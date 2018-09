Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To oznacza, że podstawowa, referencyjna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosić będzie nadal 1,50 procent w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

Decyzja w sprawie stóp procentowych jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów - wszystkich dwudziestu ankietowanych wcześniej przez PAP analityków oczekiwało, że na wrześniowym posiedzeniu RPP utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych NBP.

Prognozy ekonomistów

Tak drogo nie było od blisko dziesięciu lat. Ceny mieszkań dynamicznie rosną Aż o 8,4 procent wzrosła w ciągu roku przeciętna cena metra kwadratowego nowego... zobacz więcej » Co więcej połowa ankietowanych ekonomistów prognozuje stabilizację stóp procentowych w Polsce przez cały 2019 roku. Pozostali, za wyjątkiem jednego, spodziewają się pierwszej podwyżki dopiero w czwartym kwartale 2019 roku.



Dziesięciu ekonomistów oczekuje, że stopa referencyjna będzie wynosić 1,50 procent na koniec 2019 roku, dziewięciu, że będzie to 1,75 procent, a jeden, że 2,00 procent. Żaden ekonomista nie spodziewa się więcej niż dwóch podwyżek do końca 2019 roku.



RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 punktów bazowych.



Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 procent, lombardowa 2,50 procent, depozytowa 0,50 procent, zaś redyskonta weksli 1,75 procent.

Wysokość stóp procentowych w Polsce ma wpływ na oprocentowanie naszych oszczędności w bankach. Brak podwyżek oznacza, że mniej zarabiamy, trzymając pieniądze na lokatach i rachunkach oszczędnościowych. Z drugiej strony wzrost stóp procentowych to w efekcie także wyższe raty zobowiązań zaciągniętych w złotych. Dlatego z obecnej sytuacji - stopy procentowe mamy najniższe w historii - zadowoleni mogą być kredytobiorcy.