Pierwsi najemcy odebrali klucze do Mieszkań plus

W pierwszym kwartale 2018 roku banki udzieliły ponad 55 tysięcy nowych kredytów o wartości bliskiej 13 miliardów złotych, co oznacza najwyższy wynik od 2011 roku - poinformował Związek Banków Polskich.

Jak wynika z przedstawionego na konferencji cyklicznego raportu Amron-Sarfin, w stosunku do poprzedniego kwartału liczba kredytów mieszkaniowych wzrosła o 23,27 procent, a ich wartość o 18,19 procent.

Pomogły dopłaty

Jak mówił Jacek Furga z ZBP, wpływ na ten wzrost mogły mieć kończące się w tym roku dopłaty do Programu MdM. Od stycznia do marca br. klienci podpisali bowiem 11,6 tys. umów w ramach tego programu o wartości 2,07 mld zł, co stanowiło odpowiednio 21,13 proc. liczby oraz 16,06 proc. wartości nowych kredytów mieszkaniowych.



Katalizatorem akcji kredytowej były też, dodawał przedstawiciel ZBP, dogodne warunki udzielania kredytów, przede wszystkim niskie stopy procentowe.



Znaczenie miały także niższe ceny metra kwadratowego mieszkania w niektórych miastach, przy jednoczesnych sygnałach z rynku deweloperskiego, wskazujących na rosnące bariery budownictwa mieszkaniowego - ograniczenie w dostępie nowych gruntów pod inwestycje, brak siły roboczej oraz wzrost cen materiałów budowlanych.



Przedstawiciel ZBP podkreślał, że zanotowana w pierwszym kwartale akcja kredytowa jest najwyższa od 2011 roku. Dzięki temu możliwe będzie, mówił Furga, przekroczenie w 2018 roku pułapu 200 tys. kredytów hipotecznych i wartości 50 mld zł. - Jeśli tak dalej pójdzie, mamy szanse pobicia rekordu z 2011 roku - przekonywał.

Źródło: Amron-Sarfin Rynek nieruchomości w pierwszym kwartale 2018 roku

Ceny mieszkań

Podczas konferencji przedstawiono także dane, że w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku we wszystkich aglomeracjach zarejestrowano wzrost ceny transakcyjnej 1 metra kwadratowego mieszkania. Najbardziej, o 653 zł za metr kwadratowy wzrosła średnia cena w Gdańsku. Ponadto we Wrocławiu cenny za metr kwadratowy wzrosły o 376 zł, w aglomeracji katowickiej o 309 zł, a w Łodzi o 288 zł.



Z kolei w ujęciu kwartalnym odnotowano w niektórych miastach spadek cen za metr kwadratowy - w Białymstoku o 44 zł, w Warszawie o 58 zł, w Poznaniu o 59 zł, w Krakowie o 60 zł.



Zdecydowanie szybciej, niż ceny mieszkań rosną stawki czynszów, np. we Wrocławiu przez cztery lata czynsze wzrosły o 37 proc., w Warszawie o 9 proc., w Gdańsku o 10 proc., a Krakowie o 20 proc.



W stosunku do czwartego kwartału 2017 w pierwszym kwartale br. czynsze najmu w Gdańsku wzrosły o 50 zł (3,46 proc.), w Katowicach o 28 zł (3,20 proc.), w Warszawie o 23 zł (1,39 proc.), w Łodzi o 17 zł (1,78 proc.), w Krakowie o 16 zł (1,13 proc.), we Wrocławiu też 16 zł (1,05 proc.), w Poznaniu o 17 zł (0,92 proc.) - wynika z przedstawionych danych.