646 milionów dolarów - taką kwotę przyniosła pierwsza z trzech aukcji kolekcji Rockefellerów. Pod młotek poszły dzieła z XIX i XX wieku. Największą uwagę przykuł obraz Pabla Picassa przedstawiający młodą dziewczynę z koszem kwiatów, który został sprzedany za 115 milionów dolarów. Niektórzy eksperci już mówią o "aukcji stulecia".

Kolekcja, w tym obrazy Claude'a Moneta, Pabla Picassa, Georgii O'Keeffe, zbierana całe życie, a częściowo odziedziczona po poprzednich pokoleniach Rockefellerów, to największa na świecie kolekcja prywatna wystawiona na aukcję.

Dlatego sprzedaż zdecydowano podzielić się na trzy etapy.

Rekordowe transakcje

To, że mamy do czynienia z wyjątkową kolekcją, mogliśmy przekonać się jednak już w pierwszym dniu aukcji. We wtorek wieczorem dzieła z XIX i XX wieku sprzedano bowiem za 646 milionów dolarów. Oznacza to, że mimo iż sprzedaż całej kolekcji zakończy się 11 maja, to już teraz aukcja stała się najcenniejszą na świecie.

CNN przypomina, że dotychczasowy rekord dotyczył sprzedaży za 484 milionów dolarów zbioru dzieł Yvesa Saint Laurenta i Pierre'a Berge'a w 2009 roku.

We wtorek przedmiotem licytacji były dzieła między innymi Paula Gauguina i Henri Matisse'a. Najwięcej przyniósł jednak obraz Pabla Picassa "Młoda dziewczyna z koszem kwiatów" z 1905 roku, który szacowano na 100 milionów dolarów, a ostatecznie sprzedano za 115 milionów dolarów.

Ponadto pobito kilka indywidualnych rekordów dotyczących wartości dzieł poszczególnych artystów.

Obraz Henri Matisse'a "Odaliska z magnoliami" z 1923 roku sprzedano za 80,7 miliona dolarów.

Kolejnym rekordem były "Lilie wodne" (1914-1917) Claude'a Moneta, które sprzedano za 84,7 miliona dolarów. Obraz wisiał na klatce schodowej jednego z domów Rockefellera.

Kolejne aukcje

W środę wieczorem pod młotek trafi sztuka amerykańska, między innymi dzieła Willema de Kooninga, Edwarda Hoppera i Johna Singera Sargenta.



Pozostałe aukcje obejmą meble, ceramikę i sztukę dekoracyjną, natomiast na aukcji internetowej przedmiotem licytacji będą pamiątki osobiste, lampy i zastawa stołowa, między innymi serwis deserowy Napoleona.

Charakterystyczną cechą kolekcji wystawionej na aukcje jest to, że David i Peggy Rockefellerowie kupowali dzieła sztuki, ponieważ im się podobały, a nie dla spodziewanych przyszłych zysków, i to nadaje jej bardziej osobisty charakter niż zbiorom gromadzonym w charakterze inwestycji.

CNN zwraca uwagę, że wpływy z aukcji trafią na konto wybranych organizacji charytatywnych wspieranych przez małżeństwo za ich życia.

Kolekcja Rockefellerów

Nazwisko Rockefellerów zawsze łączyło się z doskonałym wyczuciem rynków - napisał we wtorkowym artykule w "Art Newspaper" archiwista rodziny Peter Johnson.



Standard Oil, założony przez zaledwie 30-letniego John D. Rockefellera w 1870 roku, w początkach XX wieku już wart był miliard dolarów. Podobny przyrost wartości osiągali jego potomkowie, inwestujący wielkie kwoty w dzieła sztuki.

Od samego początku działali na rynku sztuki nowoczesnej, a ich kolekcja i nawyki pokazują, jak modernistyczne, nowoczesne artefakty stawały się poszukiwanymi dobrami w wieku XX.



Gromadząc je wywarli Rockefellerowie również wpływ na kolekcje muzealne, a nawet na dzisiejszy rynek sztuki.